Zweitligist FC St. Pauli kommt dem Aufstieg in die 2. Liga immer näher. Was passiert dann mit dem besten Spieler der Kiezkicker?

Marcel Hartel ist in dieser Saison einer der besten Zweitliga-Spieler: Der Mittelfeldmann des Spitzenreiters FC St. Pauli stand in allen 27 Zweitliga-Partien von Beginn an auf dem Platz, erzielte dabei 15 Tore und bereitete weitere zehn Treffer vor.

Damit steht er in der Scorerliste der 2. Liga auf Platz eins, knapp vor Düsseldorfs Ausnahmespieler Christos Tzolis (17 Tore, 7 Vorlagen). Insgesamt war der gebürtige Kölner in dieser Saison in 31 Pflichtspielen an 31 Treffern direkt beteiligt (19 Tore, 12 Vorlagen).

Es ist schon jetzt die mit Abstand beste Saison, die der 28-Jährige je gespielt hat. Am Ende der Spielzeit läuft der Vertrag von Hartel, der seit 2021 am Millerntor spielt, aus. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist: Verlängert Hartel seinen Vertrag beim FC St. Pauli oder sucht er sich eine neue Herausforderung? Denn Interessenten dürfte es genug geben, der Zehner wurde bereits mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht.

Zu seiner persönlichen Situation nahm Hartel nun Stellung. Gegenüber dem "kicker" sagte er: "Wir werden uns zusammensetzen, es gibt keine Deadline. Natürlich spielen die Situation und meine Rolle in diesem Verein in meine Entscheidung mit rein. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich mich hier sehr wohl fühle und dass ich weiß, welchen Stellenwert und welches Standing ich in diesem Verein habe. Es ist Tag für Tag und Woche für Woche eine Freude, mit diesen Jungs hier zu arbeiten."

Das werden wir dann sehen. Marcel Hartel auf die Frage nach seiner Zukunft.

Auch im "Sky"-Interview nach dem jüngsten 2:1-Erfolg über den SC Paderborn, wo der 15-Tore-Mann per Lupfer zum 1:0 traf, wurde er auf seine Zukunftspläne angesprochen. Auf die Frage, ob er denn in Hamburg bleiben wird, antwortete der 179-fache Zweitliga-Profi: "Das werden wir dann sehen."

Unabhängig von seiner persönlichen Entscheidung befindet sich der FC St. Pauli auf Bundesliga-Kurs. Mit 57 Punkten nach 27 Partien steht der Zweitligist souverän an der Tabellenspitze und hat bereits elf Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. Der Aufstieg wäre natürlich auch ein wichtiges Argument, um Marcel Hartel zu einer Vertragsverlängerung zu überzeugen.