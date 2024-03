Leo Greiml fällt beim FC Schalke 04 wieder aus. Damit dürfte die Saison für den Pechvogel aus Österreich gelaufen sein.

Die Verletzungshistorie von Leo Greiml ist um ein weiteres Kapitel reicher. Der vom Pech verfolgte Innenverteidiger hatte sich nach einem Kreuzbandriss erst vor wenigen Wochen im Mannschaftstraining des FC Schalke 04 zurückgemeldet.

Nun musste der 22-Jährige einen erneuten Rückschlag verkraften. Das verletzte Knie hat eine Reaktion gezeigt und ist wieder angeschwollen. Daher muss der Österreicher vorerst wieder kürzer treten. Ob Greiml noch in der laufenden Zweitliga-Saison sein Comeback geben kann, ist zweifelhaft.

Bereits seit knapp einem Jahr wartet er auf einen Pflichtspieleinsatz für die S04-Profis. Der gegen Ende der Vorbereitung auf diese Saison erlittene Kreuzbandriss war bereits der zweite für den früheren U21-Nationalspieler Österreichs.

Ursprünglich hatten die Verantwortlichen der Königsblauen gehofft, dass Greiml nach der Länderspielpause wieder eine Alternative darstellt. Denn in der Innenverteidigung sind die Optionen durch die Verletzung von Ron Schallenberg und die Suspendierung von Timo Baumgartl rar gesäht.

Neben dem gesetzten Tomas Kalas und Vize-Kapitän Marcin Kaminski ist derzeit mit Ibrahima Cissé nur ein weiterer gelernter Mann für die Abwehrmitte spielfit. Dass der 23-Jährige im wichtigen Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Ostersonntag (13.30 Uhr, RS-Liveticker) aufläuft, gilt als unwahrscheinlich. Schließlich spielt Cissé kaum eine Rolle bei den Profis und befand sich in den vergangenen Tagen auf einer strapaziösen Länderspielreise. Mit der malischen U23 gastierte er in Japan. Am Dienstagvormittag stand Cissé wieder in Gelsenkirchen auf dem Trainingsplatz, hatte bei den Steigerungsläufen zum Ende der Einheit allerdings sichtlich zu kämpfen.

Auch die rechte Defensivbahn bleibt vor dem Duell mit dem KSC eine Problemzone der Schalker. Denn Brandon Soppy steht aufgrund von muskulären Problemen weiterhin nicht zur Verfügung. Der Franzose spulte am Dienstag ein individuelles Programm ab. Ebenso muss Schallenberg aufgrund seiner Muskelverletzung nach wie vor kürzertreten.

Für das Duo dürfte das Karlsruhe-Spiel zu früh kommen. Während Tobias Mohr erkrankt fehlte, arbeiteten Soppy und Schallenberg gemeinsam mit Danny Latza (Wadenverhärtung) und Lino Tempelmann (Kniebeschwerden) abseits der Mannschaft - genau wie Timo Baumgartl. Der degradierte Abwehrmann trainierte auf dem Nebenplatz mit der U23.