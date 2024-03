Dominik Kohr von Mainz 05 handelte sich beim 1:1 gegen Gladbach das fünfte Gelb-Rot seiner Laufbahn ein. Damit zieht er in der Sünderkartei an drei früheren Schalkern vorbei.

Der Spitzname „Hard-Kohr“ passt zum robusten Defensivspieler Dominik Kohr vom FSV Mainz 05. In seinem 270. Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) wurde er mit einer Gelb-Roten-Karte vom Platz gestellt. Damit ist sein stattlicher Katalog an Verwarnungen und Sperren weiter angewachsen.

Insgesamt kassierte Kohr in den 377 Partien in allen Ligen und Wettbewerben seiner Karriere von der Regionalliga West über die Nachwuchs-Nationalmannschaften bis zur Champions League 127 Gelbe Karten. Siebenmal sah der 30-Jährige Gelb-Rot, einmal Rot.

In der Bundesliga kassierte Kohr bislang fünfmal Gelb-Rot. Nur drei Spieler mussten den Platz häufiger aus diesem Grund vorzeitig verlassen. Spitzenreiter in dieser Hinsicht ist Luiz Gustavo (7). Jeweils sechsmal Gelb-Rot sahen Martin Wagner und der frühere Schalke-Star Marcelo Bordon.

Drei weitere Ex-Schalker ließ Kohr mit seiner fünften Ampelkarte am Samstag hinter sich: Fabian Ernst, Jermaine Jones und Christian Poulsen handelten sich jeweils viermal Gelb-Rot in ihrer Zeit in der Bundesliga ein.

Was Gelbe Karten betrifft, belegt Kohr nun den achten Platz in der ewigen Sünderkartei des Oberhauses, die von Stefan Effenberg angeführt wird (112). 86 Verwarnungen stehen für Kohr nun zu Buche.

Vor der Begegnung gegen Gladbach war er in dieser Saison mit neun Gelben Karten vorbelastet. Wenn es beim ersten Gelb wegen eines Fouls geblieben wäre, hätte Kohr als erster Spieler der Saison eine zweite Gelbsperre absitzen müssen. Nun muss er wegen Gelb-Rot im Auswärtsspiel beim FC Bayern München pausieren. Sein Gelbe-Karten-Konto wird auf neun Verwarnungen zurückgesetzt. Damit droht ihm schon bald eine weitere Spielpause.

Den Platzverweis gegen Kohr konnte Sky-Experte Didi Hamann allerdings nicht nachvollziehen. "Das ist doch lächerlich. Wir haben Abstiegskampf, da sind 33.000 das erste Mal wieder seit vielen Wochen in Mainz, das ist eine aufgeheizte Stimmung", sagte der Ex-Profi beim Bezahlsender. "Das soll keine Entschuldigung sein, aber nur weil er dann dem Schiedsrichter sagt: Der hat mich am Trikot gezogen, kann er den doch nicht vom Platz stellen."(ea / sid)