Wenn der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga zurückliegt, gibt es in der Regel nichts zu holen. Das untermauert eine Statistik im ligaweiten Vergleich.

Ganze zwölfmal lag der FC Schalke 04 in der laufenden Zweitligasaison schon zurück. Lediglich einmal schaffte es Königsblau, einen Rückstand noch in etwas Zählbares umzumünzen. Mit den drei geholten Punkten bilden sie im ligaweiten Vergleich das Schlusslicht. Kein Team hat nach Rückstand weniger Zähler geholt als S04.

Als die Schalker zum bisher letzten und einzigen Mal nach Rückstand am Ende jubeln durften, zeigte der Kalender noch September 2023 an. Am 6. Spieltag war das, als der 1. FC Magdeburg bei Königsblau zu Gast war. Da hatten Derry Murkin und Sebastian Polter zunächst einen 0:2-Rückstand egalisiert, ehe die Gäste nach gut einer Stunde erneut in Führung gingen.

Thomas Ouwejan (69.) und Polter (79.) schlugen dann aber erneut zurück und sicherten Schalke so einen 4:3-Heimsieg. Mittlerweile sind Schalke und Magdeburg Tabellennachbarn und treffen am Samstag, 24. Februar, 20:30 Uhr, erneut aufeinander.

In der "Punkte-nach-Rückstand-Tabelle" heißen die Nachbarn dagegen Hertha BSC, Hannover 96 und Karlsruher SC. Das Trio holte nach Rückständen immerhin schon vier Punkte.

2. Liga: Moralkönige Düsseldorf und Braunschweig

Spitzenreiter sind Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig, die nach Rückständen noch elf Punkte erringen konnten. Am vergangenen Spieltag ließ Blau-Gelb diese Stärke jedoch vermissen. Denn da gastierte Braunschweig auf Schalke, geriet durch einen Treffer von Kenan Karaman (61.) mit 0:1 ins Hintertreffen.

Zwingende Chancen kreierte Braunschweig daraufhin nicht mehr, sodass Königsblau einen enorm wichtigen Dreier einfahren konnte. So geht Braunschweig als Tabellen-Siebzehnter mit drei Punkten Rückstand auf Schalke in den 21. Spieltag. Königsblau ist seines Zeichens Vierzehnter, hat 23 Punkte auf dem Konto.

Am Sonntag, 11. Februar, 13:30 Uhr, sollen in Kiel drei weitere hinzukommen. Die Störche sind Tabellendritter, befinden sich aber im Abwärtstrend. Seit drei Spielen gab es keinen Sieg mehr.

So gewann etwa am 18. Spieltag Eintracht Braunschweig in Kiel - nach 0:1-Rückstand.