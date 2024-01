Schalke: Choreo-Verbot für HSV-Fans? Polizei widerspricht Verein

Der Hamburger SV hat sich über ein angebliches Choreoverbot auf Schalke durch die Polizei beklagt. Die Behörde wies die Vorwürfe zurück.

Beim Hamburger SV und seiner aktiven Fanszene hatte sich vor dem Gastspiel beim FC Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr, RS-Liveticker) Frust breit gemacht. Der Grund: Die Gelsenkirchener Polizei hat den HSV-Anhängern eine geplante Choreografie verboten.

"Als Grund dafür wurde genannt, dass bereits mehrere Vereine in dieser Saison Pyrotechnik im Schalker Gästeblock gezündet haben und dass eine Choreo für den Einsatz von Pyrotechnik zweckentfremdet werden könnte", teilte der Nordklub am Donnerstag in einer Stellungnahme mit.

Das sieht die Polizei offenbar anders. Auch die Behörde veröffentlichte am Donnerstag ein Statement, in dem sie betont: "Zu keinem Zeitpunkt hat die Polizei Gelsenkirchen die nicht erfolgte Zustimmung damit begründet, dass in dieser Saison mehrere Vereine Pyrotechnik im Schalker Gästeblock gezündet hätten."

Vielmehr habe die Polizei die Choreografie verboten, da die Hamburger offenbar eine Blockfahne aufziehen wollten. Dies lasse erwarten, "dass Fans des Hamburger SV - wie bei mehreren vorangegangenen Spielen in der laufenden Saison - unter dem Sichtschutz der Blockfahne gefährliche und daher verbotene Pyrotechnik zünden".

Eine Fan-Aktion ohne Blockfahne oder ein vom Verein zugesicherter Verzicht auf Pyrotechnik während der Choreografie hätte hingegen zu einer Erlaubnis führen können. Die Hamburger hätten diesen Vorschlag Polizeiangaben zufolge nicht angenommen.

"Das Gesprächsangebot der Polizei besteht nach wie vor", sagt der zuständige Polizeidirektor Andreas Morbach. Man sei weiterhin an einem Dialog mit dem HSV interessiert. "Natürlich wollen wir Fankultur ermöglichen. Aber dazu gehören nicht das Abbrennen von Pyrotechnik und die Gefährdung Unbeteiligter."

Inwiefern die Behörde und die Hanseaten ihre Differenzen noch rechtzeitig ausräumen können, wird sich spätestens am Samstagabend im Stadion zeigen. Eine Choreografie wird es in jedem Fall geben: Die Schalke-Anhänger planen eine Aktion, die auch genehmigt wurde.