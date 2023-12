Aus Schalker Zeiten kennt und schätzt RB Leipzigs Sportchef Rouven Schröder Assan Ouédraogo. Auch RB hat das Top-Talent auf dem Schirm.

Den Jahresabschluss dürfte sich Assan Ouédraogo anders vorgestellt haben. Wegen eines Syndesmosebandrisses verpasste der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler die letzten Spiele vor Winterpause seines Klubs Schalke 04.

Doch die Verletzungspause des U17-Weltmeisters ändert nichts daran, dass Ouédraogo weiter Gesprächsthema bleibt.

Seit Monaten wird der gebürtige Mülheimer mit Top-Klubs aus dem In- und Ausland in Verbindung gebracht. Auch RB Leipzig wird ein Interesse an Ouédraogo nachgesagt. Schon, weil die Drähte zwischen RB-Sportchef Rouven Schröder und der Familie Ouédraogo kurz sind. Noch aus seiner Zeit als Schalke-Sportdirektor (von Juni 2021 bis Oktober 2022) kennt Schröder den Mittelfeldspieler gut – und schätzt die fußballerischen Qualitäten des Schalker Juwels.

Schalke-Talent Ouédraogo wäre ein Schnäppchen für RB Leipzig

„In meiner Zeit bei Schalke hat er relativ früh das Prädikat Toptalent bekommen, was nie einfach ist. Das hat ihn geschult und reifen lassen“, sagte Schröder nun in einem Bild-Interview über Ouédraogo. „Er ist trotz seines jungen Alters schon sehr weit im Kopf. Und nicht nur deshalb für viele Klubs interessant. Wer ihn gar nicht auf dem Schirm hat, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht.“ Trotz dieser Aussagen respektiere Schröder natürlich, dass Ouédraogo „derzeit bei Schalke 04 unter Vertrag steht.“

Doch wie lange noch? Der Nachwuchsvertrag von Ouédraogo wird mit seinem 18. Geburtstag im kommenden Mai automatisch in einen Profivertrag bis ins Jahr 2027 umgewandelt – und darin sind diverse Ausstiegsklauseln für den Sommer 2024 verankert. Wie viel Geld Schalke für Ouédraogo kassieren würde, hängt davon ab, zu welchem Klub er wechseln würde. Ein Bundesligist – wie beispielsweise RB Leipzig – müsste nach aktuellem Stand dank dieser Klauseln nur rund sieben Millionen Euro für Ouédraogo zahlen. Für RB wäre er damit ein Schnäppchen. Vereine aus der englischen Premier League hingegen müssten mehr Ablöse zahlen.