FC Schalke 04 - Polter schob Frust: "Ich will immer spielen"

Schalke 04 hat gegen die SV Elversberg mit 1:2 verloren. Schalkes in dieser Saison bislang treffsicherster Stürmer kam dabei nicht zum Einsatz.

Mit drei Toren ist Sebastian Polter mit Kenan Karaman zusammen bis dato immer noch der treffsicherste Spieler vom FC Schalke 04 in dieser Saison. Doch bei der Schalker 1:2-Niederlage gegen die SV Elversberg blieb der 32-Jährige 90 Minuten auf der Bank sitzen.

Entsprechend schob der Mittelstürmer nach dem Spiel Frust. Warum er nicht zum Einsatz gekommen sei, wisse er nicht. Angeschlagen sei er nicht gewesen.

Auf die Frage, ob es denn nicht auch eine Alternative hätte sein können, mit ihm und Simon Terodde in der Schlussviertelstunde zu agieren, um mit vielen hohen Flanken in den Strafraum für Unruhe vor dem Tor der Saarländer zu sorgen, entgegnete er nur: "Ich will immer spielen."

Polter wollte kein weiteres Öl ins Feuer gießen, das nach der nicht einkalkulierten Niederlage ohnehin schon rund um das Berger Feld loderte. Und das war sicherlich auch richtig. Dennoch muss die Frage erlaubt sein, ob in solchen Situationen, in denen offenbar spielerisch wenig Durchschlagskraft und kaum Zeit vorhanden war, die Brechstange mit Terodde und Polter zusammen nicht eine Option hätte sein können.

Bei Geraerts vorerst hinten anstellen

Stattdessen brachte Schalkes Trainer Karel Geraerts Simon Terodde und Keke Topp für Bryan Lasme und Lino Tempelmann. Während Terodde, Schalkes Torjäger außer Dienst, wenigstens sofort mit einer gefährlichen Aktion direkt nach der Einwechslung einen guten Abschluss hatte, ging von Topp keine Gefahr aus.

Der Nachwuchsstürmer scheint mit der Situation und dem Druck, dem die Profis in der 2. Liga derzeit ausgesetzt sind, derzeit noch überfordert. Vielleicht wäre der erfahrene Polter deshalb die bessere Alternative gewesen.

Aber wie es scheint, muss sich der Ex-Bochumer bei Geraerts erstmal hinten anstellen. Auch beim 2:1-Sieg beim 1. FC Nürnberg spielte er nur die letzten fünf Minuten. Davor musste er wegen Fieber etwas kürzer treten und verpasste das Heimspiel gegen Hannover 96. Nach der Niederlage gegen Elversberg hatte Geraerdts angekündigt "in den Spiegel zu schauen". Vielleicht ergibt sich danach auch eine neue Chance für Sebastian Polter.