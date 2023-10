Schalke 04: Ultra-Boykott - Olaf Thon zeigt Verständnis

Schalke 04 taumelt in Richtung Dritte Liga. Zuletzt stellten die Fans den Support ein. Klubidol Olaf Thon äußert Verständnis.

Als Schalke 04 den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierte, war Olaf Thon der Kapitän. 1997 holte das Team aus dem Ruhrgebiet den Uefa-Pokal. Und Thon durfte im San Siro die Trophäe in Empfang nehmen.

26 Jahre später erlebt der gebürtige Gelsenkirchener den Niedergang seines Lieblingsklubs. Schalke 04 steht auf Platz 16 in der 2. Bundesliga. Aktuell müssten die Königsblauen gegen den SSV Ulm in der Relegation antreten.

Zuletzt verlor die Mannschaft beim Debüt des neuen Trainers Karel Geraerts mit 0:3 beim Karlsruher SC. Die Schalker Ultras stellten während der Partie ihren Support ein.

Seine Meinung zum Stimmungs-Boykott äußerte Thon nun im Interview mit Sky. "Die Mannschaft hat es durch ihre Leistung - vor allem in der ersten Halbzeit - einfach nicht verdient, diesen Support zu bekommen", sagte der 57-Jährige und ergänzte: "Da haben die Schalke-Fans ein großes Gefühl und Gespür dafür, dass das einfach zu wenig war. Deswegen kann ich die Fans verstehen. In dieser besonderen Situation, wo alles geben Schalke läuft, braucht die Mannschaft natürlich beim nächsten Heimspiel die Unterstützung und die wird auch wieder da sein. In Karlsruhe haben sie diese aber nicht bedient."

Thon sprach auch über die anstehende Partie gegen Hannover 96. Am Samstag spielt Schalke in der Arena gegen den Aufstiegskandidaten aus Niedersachsen. Der Gegner stellt in Cedric Teuchert, einst bei den Königsblauen unter Vertrag, den besten Torschützen der 2. Bundesliga. Trotz des starken Gegners und der eigenen Misere bleibt Thon optimistisch.

Olaf Thon: "Was soll jetzt noch mehr passieren? Auf dem Platz wird entschieden, was passiert und am Ende wird an der Tabelle abgelesen, wer in der Liga bleibt und wer nicht. Jetzt müssen alle zusammenhalten und nicht nur für dieses eine Spiel gegen Hannover. Da bitte ich alle Schalke-Fans, jetzt ein gutes Händchen zu haben und nicht nur das eine Spiel zu betrachten, egal wie es ausgeht, sondern die gesamte Saison."