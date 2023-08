Schalkes Stammkeeper Fährmann vorerst nur Ersatz

Eigentlich war Ralf Fährmann als Stammkeeper des FC Schalke 04 in die Vorbereitung gegangen. Doch dann verletzte er sich und sein Vertreter Marius Müller hielt sehr gut.

Torhüter Ralf Fährmann muss sich trotz seiner Genesung bis auf Weiteres mit einem Platz auf der Bank des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 begnügen.

„Aktuell gibt es von mir keine Rotation. Stand jetzt ist Marius Müller derjenige, der die Spiele machen wird“, sagte Fußball-Lehrer Thomas Reis vor dem Zweitliga-Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Braunschweig.

Der im Sommer als Backup für den eigentlichen Stammkeeper Fährmann verpflichtete Müller hatte sich in der Verletzungspause seines teaminternen Konkurrenten für weitere Einsätze empfohlen. Dennoch verzichtete Reis am Donnerstag darauf, Müller zur neuen Nummer 1 zu erklären: „Es ist ein offener Kampf. Man muss schauen: Jetzt, wo Ralf zurück ist, was macht das mit Marius. Bleibt er stabil?“, kommentierte der Coach. „Für mich ist Ralf aufgrund der guten Leistungen im vergangenen Jahr gedanklich als Nummer 1 in die Saison gegangen.“

Zum zweiten Auswärtsspiel in Braunschweig binnen gut einer Woche reist der Bundesliga-Absteiger mit neuem Mut. Inspiriert durch das 3:1 in der ersten Pokal-Runde am vergangenen Freitag hofft Reis auf ein weiteres Erfolgserlebnis an gleicher Stätte: „Ich erwarte ein ähnliches Spiel. Wir werden auf einen Gegner treffen, der versuchen wird, uns den Schneid abzukaufen. Aber wir wollen die drei Punkte mit nach Gelsenkirchen nehmen.“ Fraglich ist der Einsatz von Cedric Brunner. Blendi Idrizi fällt weiter aus.