Schalke: Talent vom FC Bayern soll für die Offensive kommen

Schalke 04 schlägt noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Yusuf Kabadayi wechselt vom FC Bayern München zu den Königsblauen.

Der FC Schalke 04 wird noch einmal auf dem Transfermarkt tätig. Vom FC Bayern München II wechselt Yusuf Kabadayi auf Leihbasis zu den Königsblauen.

Der 19-Jährige hat bereits am Mittwoch den Medizincheck auf Schalke absolviert und soll noch am Donnerstag vorgestellt werden. Zuerst hatte "Sky" über den anstehenden Transfer berichtet. Demnach leiht Schalke Kabadayi für ein Jahr aus und hat eine Kaufoption. Nach Informationen dieser Redaktion liegt diese bei knapp über einer Million Euro. Beim FC Bayern hatte Kabadayi erst gerade seinen Vertrag bis 2025 verlängert.

Kabadayi ist in der Offensive vor allem als Linksaußen zuhause. Der gebürtige Münchener spielt seit 2012 in der Jugend des Rekordmeisters und durchlief nahezu alle Jugendmannschaften. Zudem ist er deutscher U19-Nationalspieler.

Im Januar 2022 rückte Kabadayi aus der U19 in die zweite Mannschaft der Bayern auf, die in der Regionalliga Bayern spielt. In 38 Spielen in der Regionalliga Bayern erzielte Kabadayi 13 Tore und bereitete vier Treffer vor. Mit neun Treffern in 20 Spielen gehörte er in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern, verpasste allerdings auch mehrere Wochen aufgrund einer Sprungsgelenks- sowie einer Oberschenkelverletzung.





Kabadayi könnte womöglich schon am Samstag (20.30 Uhr) zum Schalke-Kader gehören, wenn die Königsblauen zum zweiten Spieltag der 2. Bundesliga in der Veltins-Arena den 1. FC Kaiserslautern empfangen. Beide Mannschaften starteten mit Niederlagen in die neue Spielzeit: S04 verlor das Spektakel beim Hamburger SV 3:5, der FCK unterlag dem FC St. Pauli 1:2. Kabadayi soll auf der Außenbahn Spieler wie Tobias Mohr oder Kenan Karaman weiteren Druck machen. Schalke hofft auf eine Marktwertentwicklung sieht Potential in dem Offensivmann.

Nach Ron Schallenberg (SC Paderborn), Paul Seguin (1. FC Union Berlin), Lino Tempelmann (SC Freiburg), Marius Müller (FC Luzern), Timo Baumgartl (PSV Eindhoven) und Bryan Lasme (Arminia Bielefeld) wird Kabadayi der siebte externe Neuzugang im Team von Trainer Thomas Reis sein.