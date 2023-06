2. Bundesliga: Spielplan ist da - Schalke-Knaller zum Auftakt

Diese 2. Bundesliga verspricht Spannung. Viele Traditionsvereine sind dabei, Schalke wird die Saison eröffnen.

Die 2. Bundesliga startet mit einem absoluten Knaller. Die beiden Traditionsvereine Hamburger SV und Schalke 04 eröffnen am 28. Juli (20:30 Uhr) die neue Saison.

Zwei Mannschaften, die beide aufsteigen wollen, das Stadion wird ausverkauft sein. Ein toller Rahmen, um die Zweitliga-Spielzeit zu starten. Und in einer Liga, in der es in der kommenden Saison nur so von Traditionsvereinen wimmelt, geht es spektakulär weiter. Unter anderem trifft am ersten Spieltag Fortuna Düsseldorf auf Hertha BSC.

1. Spieltag

Hamburger SV - FC Schalke 04 (28. Juli 2023, 20.30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC

1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli

Hannover 96 - SV Elversberg

SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel

VfL Osnabrück - Karlsruher SC

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Magdeburg

2. Spieltag (4. - 6. August 2023)

FC Schalke 04 - 1. FC Kaiserslautern

Hertha BSC SV - Wehen Wiesbaden

FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf

SC Paderborn - VfL Osnabrück

Karlsruher SC - Hamburger SV

Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth

1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig

1. FC Nürnberg - Hannover 96

SV Elversberg - Hansa Rostock

3. Spieltag (18. - 20. August 2023)

Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04

Hamburger SV - Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg

1. FC Kaiserslautern - SV Elversberg

SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli

Hansa Rostock - Hannover 96

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg

SV Wehen Wiesbaden - Karlsruher SC

4. Spieltag (25. - 27. August 2023)

FC Schalke 04 - Holstein Kiel

Hertha BSC - SpVgg Greuther Fürth FC St. Pauli - 1. FC Magdeburg

SC Paderborn 07 - 1. FC Kaiserslautern

Karlsruher SC - Eintracht Braunschweig

Hannover 96 - Hamburger SV

Hansa Rostock - VfL Osnabrück

1. FC Nürnberg - SV Wehen Wiesbaden

SV Elversberg - Fortuna Düsseldorf

5. Spieltag (01. - 03. September 2023)

Hamburger SV - Hansa Rostock Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC

Holstein Kiel - SC Paderborn 07

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

1. FC Magdeburg - Hertha BSC

SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96

Eintracht Braunschweig - FC St. Pauli

VfL Osnabrück - SV Elversberg

SV Wehen Wiesbaden - FC Schalke 04

6. Spieltag (15. - 17. September 2023)

FC Schalke 04 - 1. FC Magdeburg

Hertha BSC - Eintracht Braunschweig

FC St. Pauli - Holstein Kiel

SC Paderborn 07 - SV Wehen Wiesbaden

Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern

Hannover 96 - VfL Osnabrück

Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf

1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth

SV Elversberg - Hamburger SV

7. Spieltag (22. - 24. September 2023)

Fortuna Düsseldorf - Hannover 96

FC St. Pauli - FC Schalke 04

Holstein Kiel - Hertha BSC

1. FC Kaiserslautern - Hansa Rostock

1. FC Magdeburg - SC Paderborn 07

SpVgg Greuther Fürth - Karlsruher SC

Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg

VfL Osnabrück - Hamburger SV

SV Wehen Wiesbaden - SV Elversberg

8. Spieltag (29. September - 1. Oktober 2023)

Hertha BSC - FC St. Pauli Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 - FC Schalke 04

Karlsruher SC - Holstein Kiel

Hannover 96 - SV Wehen Wiesbaden

Hansa Rostock - Eintracht Braunschweig

1. FC Nürnberg - 1. FC Magdeburg

SV Elversberg - SpVgg Greuther Fürth

VfL Osnabrück - 1. FC Kaiserslautern

9. Spieltag (06. - 08. Oktober 2023)

FC Schalke 04 - Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf - VfL Osnabrück

FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg

Holstein Kiel - SV Elversberg

1. FC Kaiserslautern - Hannover 96

1. FC Magdeburg - Karlsruher SC

SpVgg Greuther Fürth - Hansa Rostock

Eintracht Braunschweig - SC Paderborn 07

SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV

10. Spieltag (20. - 22. Oktober 2023)

Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Kaiserslautern

SC Paderborn 07 - FC St. Pauli

Karlsruher SC - FC Schalke 04

Hannover 96 - 1. FC Magdeburg

Hansa Rostock - Holstein Kiel

1. FC Nürnberg - Hertha BSC

SV Elversberg - Eintracht Braunschweig

VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden

11. Spieltag (27. - 29. Oktober 2023)

FC Schalke 04 - Hannover 96

Hertha BSC - SC Paderborn 07

FC St. Pauli - Karlsruher SC

Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg

1. FC Kaiserslautern - Hamburger SV

1. FC Magdeburg - SV Elversberg

SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf

SV Wehen Wiesbaden - Hansa Rostock

12. Spieltag (03. - 05. November 2023)

Hamburger SV - 1. FC Magdeburg

Fortuna Düsseldorf - SV Wehen Wiesbaden

Karlsruher SC - SC Paderborn 07

1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth

Hannover 96 - Eintracht Braunschweig Hansa Rostock - Hertha BSC

1. FC Nürnberg - FC Schalke 04

SV Elversberg - FC St. Pauli VfL Osnabrück - Holstein Kiel

13. Spieltag (10. - 12. November 2023)

FC Schalke 04 - SV Elversberg

Hertha BSC - Karlsruher SC

FC St. Pauli - Hannover 96 SC Paderborn 07 - 1. FC Nürnberg

Holstein Kiel - Hamburger SV

1. FC Magdeburg - Hansa Rostock

SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf

Eintracht Braunschweig - VfL Osnabrück

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern

14. Spieltag (24. - 26. November 2023)

Hamburger SV - Eintracht Braunschweig

Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04

Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg

1. FC Kaiserslautern - Holstein Kiel

Hannover 96 - Hertha BSC

SpVgg Greuther Fürth - SV Wehen Wiesbaden

Hansa Rostock - FC St. Pauli

SV Elversberg - SC Paderborn 07

VfL Osnabrück - 1. FC Magdeburg

15. Spieltag (01. - 03. Dezember 2023)

FC Schalke 04 - VfL Osnabrück

Hertha BSC - SV Elversberg

FC St. Pauli - Hamburger SV

SC Paderborn 07 - Hannover 96

Karlsruher SC - Hansa Rostock

Holstein Kiel - SV Wehen Wiesbaden

1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf

Eintracht Braunschweig - SpVgg Greuther Fürth

16. Spieltag (08. - 10. Dezember 2023)

Hamburger SV - SC Paderborn 07

Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel

1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC Hannover 96 - Karlsruher SC

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Magdeburg

Hansa Rostock - FC Schalke 04

SV Elversberg - 1. FC Nürnberg

VfL Osnabrück - FC St. Pauli SV Wehen Wiesbaden - Eintracht Braunschweig

17. Spieltag (15. - 17 Dezember 2023)

FC Schalke 04 - SpVgg Greuther Fürth Hertha BSC - VfL Osnabrück

FC St. Pauli - SV Wehen Wiesbaden

SC Paderborn 07 - Hansa Rostock Karlsruher SC - SV Elversberg

Holstein Kiel - Hannover 96

1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf

1. FC Nürnberg - Hamburger SV

Eintracht Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern