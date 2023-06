Schalke: Kommt ein Stürmer von Arminia Bielefeld?

Zwei Zugänge hat Schalke schon präsentiert, der dritte könnte von Drittligist Arminia Bielefeld kommen.

Nach 15 Abgängen nach dem Bundesliga-Abstieg präsentierte der FC Schalke mit den beiden Mittelfeldspielern Ron Schallenberg (SC Paderborn) und Paul Seguin (Union Berlin) jüngst die ersten beiden externen Zugänge.

Nun soll Schalke seine Fühler auch nach einem Angreifer von Arminia Bielefeld ausgestreckt haben. Die Arminia musste den Abstieg in die 3. Liga verkraften, daher laufen einige Verträge aus, da sie für die 3. Liga keine Gültigkeit mehr besitzen.

Auch Stürmer Bryan Lasme kann die Bielefelder Alm ablösefrei verlassen, die Königsblauen gelten als potentieller Abnehmer für den Angreifer, der in der letzten Spielzeit in der 2. Bundesliga in 32 Partien auf sieben Tore und drei Vorlagen kam.

2021 wechselte Lasme vom FC Sochaux für 800.000 Euro nach Bielefeld. In der Bundesliga traf der Stürmer in 23 Begegnungen zwei Mal. Einen Faktencheck zu diesem Gerücht gibt es bei den Kollegen der WAZ.

Die Kadersituation beim FC Schalke 04

Bis 2024 gebunden: Henning Matriciani, Thomas Ouwejan, Cedric Brunner, Niclas Tauer (ausgeliehen aus Mainz), Danny Latza, Andreas Ivan, Marcin Kaminski, Dominick Drexler, Michael Langer, Simon Terodde (vereinsseitige Optionen zur Verlängerung), Florian Flick, Marvin Pieringer, Reinhold Ranftl, Blendi Idrizi, Dries Wouters

Bis 2025 gebunden: Marius Bülter, Ralf Fährmann, Justin Heekeren, Leo Greiml, Mehmet Aydin, Tobias Mohr, Soichiro Kozuki, Sebastian Polter, Kenan Karaman

Bis 2026 gebunden: Ibrahima Cissé, Rodrigo Zalazar, Paul Seguin, Ron Schallenberg

Zugänge: Ron Schallenberg (SC Paderborn), Paul Seguin (Union Berlin), Taylan Bulut, Assan Ouedraogo (beide eigene U19)

Abgänge: Can Bozdogan (FC Utrecht), Timothee Kolodziejczak, Nassim Boujellab, Maya Yoshida (alle unbekannt), Kerim Calhanoglu (Greuther Fürth), Jordan Larsson (FC Kopenhagen), Alexander Schwolow (war ausgeliehen von von Hertha BSC), Sepp van den Berg (war ausgeliehen vom FC Liverpool), Moritz Jenz (war ausgeliehen von Celtic Glasgow), Jere Uronen (war ausgeliehen von von Stade Brest), Alex Kral (war ausgeliehen von Spartak Moskau), Eder Balanta (war ausgeliehen von FC Brügge), Tom Krauß (war ausgeliehen von RB Leipzig), Tim Skarke (war ausgeliehen von Union Berlin), Michael Frey (war ausgeliehen von Royal Antwerpen)