SV Elversberg: 19 Tor-Beteiligungen - Zweitligist holt Wunschstürmer aus der 3. Liga

Die SV Elversberg hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Der Zweitliga-Aufsteiger verpflichtete einen Mann aus der 3. Liga.

Die SV Elversberg hat sich für die neue Saison in der 2. Bundesliga nach Paul Stock (TSV Steinbach Haiger) weiter verstärkt und für die Offensive Stürmer Dominik Martinovic verpflichtet. Der 26-Jährige war zuletzt für den SV Waldhof Mannheim aktiv und erhält nun in Elversberg einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025.

An dem Angreifer waren nach RevierSport-Informationen auch Drittligisten wie Dynamo Dresden und auch Rot-Weiss Essen interessiert - RevierSport berichtete.

"Dominik ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der in den vergangenen Jahren mit seiner Schnelligkeit und Abschlussstärke konstant starke Leistungen auf den Platz gebracht hat. Wir sind froh, dass er uns als einer der Toptorjäger der 3. Liga auf unserem Weg begleiten wird", sagt SVE-Sportvorstand Ole Book.

Martinovic ergänzt: "Ich hatte in Mannheim eine gute und schöne Zeit, bin aber jetzt auf die neuen Herausforderungen in Elversberg gespannt. Die SVE hat in der vergangenen Saison für viel Aufsehen gesorgt. Ich freue mich, bald alle im Team kennenzulernen und mit der Mannschaft in die Vorbereitung auf die 2. Liga zu starten."

Der in Stuttgart geborene Martinovic wurde in seiner Jugendzeit bis zur U17 beim VfB Stuttgart und dann drei Jahre lang beim FC Bayern München ausgebildet. Nachdem er anschließend über eineinhalb Jahre für RB Leipzig II in der Regionalliga erste Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt hatte, wechselte Martinovic im Winter der Saison 2017/2018 in die 3. Liga.

Martinovic' Bilanz: 141 Drittligaspiele, 42 Tore, 27 Vorlagen

Über den SV Wehen Wiesbaden und die SG Sonnenhof Großaspach empfahl sich der ehemalige deutsche und kroatische Jugend-Nationalspieler für den SV Waldhof Mannheim, dem er sich zur Saison 2020/2021 anschloss. In den vergangenen drei Spielzeiten war der Offensivspieler Stammkraft, spielte in den meisten Partien von Beginn an und war in allen drei Saisons Toptorjäger beim SV Waldhof.

Für Mannheim bestritt Martinovic, der sowohl im Sturm als auch auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden kann, insgesamt 105 Drittliga-Spiele (36 Tore/22 Vorlagen). Vereinsübergreifend kommt der 26-Jährige damit auf 141 Drittliga-Spiele, in denen er 42 Tore erzielt und 27 weitere Treffer vorbereitet hat.