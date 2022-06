Kaiserslautern: 168 Spiele für Bochum - FCK holt neuen Torwart

Der 1. FC Kaiserslautern hat nach seiner Rückkehr in die 2. Bundesliga einen neuen, sehr erfahrenen Torwart verpflichtet. Ihm Ruhrgebiet ist der neue FCK-Mann auch bekannt.

Der 1. FC Kaiserslautern holt sich jede Menge Erfahrung in seinen Kader: Mit Andreas Luthe wechselt ein bundesligaerfahrener Torhüter vom 1. FC Union Berlin an den Betzenberg.

Luthe, der aus Velbert stammt, absolvierte den Großteil seiner Ausbildung beim VfL Bochum, wo er im Jahr 2009 auch sein Profidebüt gab und zum Stammkeeper wurde.

Insgesamt bringt es Andreas Luthe auf 89 Bundesliga-, 153 Zweitliga- und 15 DFB-Pokal-Spiele. Außerdem kam er für den 1. FC Union Berlin dreimal in der UEFA Conference League und zweimal in der Qualifikation für die UEFA Europa-League zum Einsatz. In seiner Karriere spielte der 1,95 Meter große Luthe für 1. FC Union Berlin, FC Augsburg, VfL Bochum, Borussia Velbert und SuS Niederbonsfeld

Nach 15 Jahren Einsatz für Bochum und 168 Spielen für den VfL ging die Reise für Luthe weiter zum FC Augsburg, wo er unter anderem mit dem aktuellen FCK-Cheftrainer Dirk Schuster zusammenarbeitete. Seit 2020 gehörte der 35-jährige Keeper zum Kader des Bundesligisten 1. FC Union Berlin und war dort ebenfalls die Nummer Eins zwischen den Pfosten.

"Andreas Luthe bringt nicht nur jede Menge Erfahrung mit an den Betze, sondern ist auch eine gestandene Persönlichkeit, die unserem Team in der kommenden Zweitligasaison helfen und für Stabilisierung sorgen wird. Andreas Luthe wollte unbedingt mit uns das Projekt Zweite Liga angehen, dies war mitentscheidend, dass wir diesen Transfer ermöglichen konnten“, sagt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

Andreas Luthe ergänzt: "Nach zwei erfolgreichen Jahren bei Union Berlin war für mich Zeit für eine neue Herausforderung. Der FCK ist einer der traditionsreichsten Klubs Deutschlands und durch die starke emotionale Verbundenheit der Fans etwas ganz Besonderes. Die Region lebt den Fußball, weshalb ich mich unglaublich darauf freue, künftig im FCK-Trikot am Betzenberg aufzulaufen."