Ivan Rakitic über mögliche Schalke-Rückkehr: "Immer offen für alles"

Ivan Rakitic nutzte den FC Schalke 04 einst als Sprungbrett für eine Weltkarriere. In einem Interview spricht er über eine mögliche Rückkehr zu S04.

Mehr als elf Jahre sind inzwischen vergangen, seit Ivan Rakitic den FC Schalke 04 verlassen hat. Anfang 2011 wechselte der Mittelfeldspieler nach Spanien. Er spielte für den FC Sevilla, den FC Barcelona und kehrte vor zwei Jahren wieder nach Sevilla zurück.

Der Vertrag des 34-Jährigen bei den Andalusiern läuft noch bis 2024. Ob sich danach womöglich ein Kreis schließt und Rakitic noch mal für Schalke aufläuft, den Klub, bei dem seine große Karriere mit etlichen Titeln einst an Fahrt aufnahm? "Ich kann mir alles vorstellen. Ich denke noch nicht groß darüber nach. Ich will so lange weiterspielen, wie mein Kopf und mein Körper das zulassen. Die Bundesliga wäre nicht ausgeschlossen", erklärte den 106-malige kroatische Nationalspieler und WM-Finalteilnehmer von 2018 in einem Sport1-Interview.

Schalke-Rückkehr: Rakitic lässt aufhorchen

Rakitic weiter: "Ich bin immer offen für alles. Wie meine Rückkehr nach Sevilla gezeigt hat, bin ich immer sehr dabei, wenn es um meine Ex-Vereine geht. Da fühle ich mehr als bei anderen Klubs." Worte, die viele Schalke-Fans wohl aufhorchen lassen, denn ein klares Dementi klingt anders.

Und auch überhaupt scheint Rakitic auch über ein Jahrzehnt noch eine besondere Verbindung zu S04 zu haben. Sein Herz sei nicht nur "ein bisschen königsblau, sondern richtig viel", betonte er bei Sport1 und freute sich über die Rückkehr in die Bundesliga: "Ich bin glücklich und stolz auf die Jungs, dass sie das geschafft haben. Die Fans haben gegen St. Pauli gezeigt, wie sehr sie Schalke lieben. Was da abgegangen ist, war Gänsehaut pur", sagte Rakitic. "Das ist Gelsenkirchen, das ist Schalke. Bei allem Respekt vor den anderen Vereinen, aber Schalke hat den Aufstieg absolut verdient."

Schalke: Rakitic lobt Aufstiegstrainer Mike Büskens

2007 war der gebürtige Schweizer als Youngster nach Gelsenkirchen gekommen. Dreieinhalb Jahre, 135 Pflichtspiele, 16 Tore und 29 Vorlagen später verabschiedete er sich in Richtung Spanien.

Zu Rakitics Zeit bereits auf Schalke tätig: Aufstiegscoach Mike Büskens. "Er liebt und lebt Schalke mit jeder Faser seines Körpers. Schön, dass ihm dieser Erfolg jetzt gelungen ist. Das war ein Riesen-Job von Mike", lobt Rakitic, der Büskens damals als Assistent- und Interimstrainer erlebte. "Er ist ein geiler Typ und ein großer Arbeiter. Ihn möchtest du immer in deiner Mannschaft haben."