"Besondere Bindung": Jonjoe Kenny offen für Bundesliga-Rückkehr

Gern blickt Jonjoe Kenny auf seine Zeit bei Schalke 04 zurück. Der Engländer ist offen für eine Rückkehr nach Deutschland - und wäre ablösefrei.

Für den FC Everton war die zurückliegende Saison in der Premier League nicht arm an Dramatik. Das Team aus Liverpool rutschte unerwartet in den Tabellenkeller und sicherte sich erst einen Spieltag vor Schluss denkbar knapp den Klassenerhalt. Teil der Mannschaft war auch Jonjoe Kenny, der noch in der Saison 2019/20 als Leihspieler für Schalke 04 in der Bundesliga aufgelaufen war – und sich bis heute gern an diese Zeit zurückerinnert.

„Ich habe mich von Beginn an dort wohlgefühlt“, sagte Kenny nun in einem Interview mit Sport1. „Die Verantwortlichen, das Trainerteam, meine Mitspieler, alle haben mich von Tag 1 an super aufgenommen, haben mir Vertrauen geschenkt. Und ich habe mein Bestes gegeben, das Tag für Tag zurückzuzahlen.“

FC Everton: Vertrag von Ex-Schalke-Profi Jonjoe Kenny läuft aus

Als rechter Verteidiger war Kenny damals unter Trainer David Wagner gesetzt, 34-mal lief der ehemalige englische U21-Nationalspieler für Schalke auf und erzielte dabei zwei Tore. Bis heute war die Zeit in Gelsenkirchen die wohl beste Profi-Saison in der Laufbahn des 25-Jährigen. Bei seinem Heimatklub FC Everton ist er nämlich aktuell nicht immer erste Wahl. Nur 15-mal spielte Kenny in der zurückliegenden Premier-League-Spielzeit, weshalb er nicht ausschließt, die Toffees in diesem Sommer zu verlassen.

Da Kennys Vertrag bei Everton ausläuft, wäre er ablösefrei zu haben. Und auch eine Rückkehr in die Bundesliga kommt für ihn infrage. „Die Bundesliga gehört für mich zu den besten Ligen der Welt. Super Stadien, tolle Fans und attraktive Mannschaften“, schwärmte er von Deutschlands Top-Liga.

Auch eine Rückkehr zu Aufsteiger Schalke 04 könnte er sich vorstellen. „Schalke ist der einzige Verein aus der Bundesliga, für den ich gespielt habe, daher habe ich natürlich eine besondere Bindung dorthin. Aber es gibt viele interessante Vereine in Deutschland, die Liga bietet einiges“, so Kenny.