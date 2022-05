Bei Hertha-Abstieg: Schalke winkt Finanzspritze

Hertha BSC oder der Hamburger SV - am Montagabend fällt die Entscheidung in der Bundesliga-Relegation. Dem FC Schalke 04 würde ein HSV-Aufstieg finanziell helfen.

Ganz Fußball-Deutschland blickt am Montagabend (20.30 Uhr) gespannt nach Hamburg. Im Rückspiel der Relegation empfängt der HSV als Zweitliga-Dritter den Bundesliga-16. Hertha BSC. Im ersten Duell hatten sich die Hansestädter 1:0 durchgesetzt. Die Chancen auf die Rückkehr in die Erstklassigkeit nach vier Jahren im Unterhaus stehen also nicht schlecht.

Und auch der FC Schalke 04 wird Hamburg die Daumen drücken. Die Königsblauen würden nämlich finanziell profitieren, falls Hertha im Teilnehmerfeld der Bundesliga durch den HSV ersetzt wird.Laut Rechnung der WAZ würde Schalke in diesem Fall rund 600.000 Euro mehr an Fernsehgeldern kassieren.

Verteilung der TV-Gelder nach dem "Vier-Säulen Modell" 1. Gleichverteilung (53%) 2. Leistung (42%) 3. Nachwuchs (3%) 4. Interesse (2%)

Hintergrund: 42 Prozent der TV-Einnahmen werden auf Grundlage einer Leistungstabelle verteilt. Für dieses Ranking ist eine Fünfjahreswertung ausschlaggebend. Und hier liegt Schalke als letztjähriger Zweitligist hinter den Berlinern, schneidet aber deutlich besser ab als Hamburg. Machen die Rothosen am Montagabend ihre Rückkehr in die Bundesliga perfekt, würde sich S04 auf dem 15. Platz der Leistungstabelle einsortieren.

Die möglichen Zusatzeinnahmen in sechsstelliger Höhe könnte der Revierklub sicher gut gebrauchen - unter anderem auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison.