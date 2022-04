Nach Schalke-Gerüchten: Neuer Klub von Fürth-Trainer steht offenbar fest

Er wurde auch mit Schalke 04 in Verbindung gebracht. Jetzt steht der neue Verein von Greuther Fürths Trainer Stefan Leitl offenbar fest.

In den letzten drei Saisonspielen steht noch Mike Büskens beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie. Wer zu neuen Saison bei den Königsblauen übernimmt, ist offen. Der Posten des Chefcoachs ist vakant. Klar ist nur, dass Büskens ab Sommer wieder als Co-Trainer arbeiten wird.

Spekulationen um die Nachfolge gab es in den letzten Wochen vereinzelt - unter anderem wurde Stefan Leitl von Greuther Fürth der Bild-Zeitung zufolge beim Revierklub gehandelt. Doch die Gerüchte scheinen sich nicht zu bewahrheiten. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Leitl zur neuen Saison zwar wechseln. Aber nicht zu Schalke, sondern zu Hannover 96. Das vermeldeten unter anderem Sky und Kicker am Dienstag.

Demnach möchte Leitl eine Klausel in seinem Vertrag nutzen, die es ihm ermöglicht, Fürth gegen eine Ablösezahlung von 500.000 Euro zu verlassen. Sein Arbeitspapier beim bereits feststehenden Bundesliga-Absteiger läuft bis 2023. Neben Schalke wurde zuletzt auch Hertha BSC als Interessent genannt.

Laut Kicker wird der 43-Jährige auch gleich einen Torjäger aus Fürth mit in die niedersächsische Landeshauptstadt nehmen. Der frühere Duisburger Stürmer Havard Nielsen soll seinen Trainer nach Hannover begleiten. Anfang des Monats hatte Leitl sich noch offen gegenüber einem Verbleib in Fürth gezeigt. SpVgg-Geschäftsführer Rachid Azzouzi hatte angekündigt, den Aufstiegstrainer der Vorsaison halten zu wollen. Doch es wird wohl anders kommen.

Bei den 96ern steht derzeit Christoph Dabrwoski an der Seitenlinie. Der Ex-Profi hatte im vergangenen Dezember übernommen und das damals abstiegsbedrohte Team in Ansätzen stabilisiert. Als Tabellenfünfzehnter ist der Klassenerhalt drei Spieltage vor dem Ende der Saison sehr wahrscheinlich, aber noch nicht rechnerisch sicher. Am Wochenende können die Hannoveraner den Nichtabstieg perfekt machen.