2. Bundesliga: Über 6000 Fans auf Schalke dabei, in der Defensive hat Bremen Sorgen

Werder Bremen muss am Samstag (13:30 Uhr) zum FC Schalke. Es ist das absolute Topspiel und kann eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen bringen.

Aus den letzten fünf Partien hat der SV Werder Bremen nur einen Sieg geholt. Daher stehen die Bremen am Samstag beim FC Schalke unter Druck, verlieren dürfen sie nicht.

Bei einem Sieg sähe es schon wieder viel besser aus mit der Rückkehr in die Bundesliga, zumal das Restprogramm der Bremer machbar erscheint.

Klar ist, die Bremer werden zahlreich unterstützt. Alle 6253 Karten wurden abgesetzt. Klar ist aber auch, dass SVW-Coach Ole Werner große Abwehrprobleme hat. Und das gegen Schalker, die zuletzt richtig Lust am Toreschießen hatten. Abwehrchef Ömer Toprak fällt aus, auch Miloš Veljković kann nicht spielen, zudem steht ein Fragezeichen hinter dem erkälteten Christian Groß. Werner betont: "Kopfschmerzen macht mir das nicht, wir schauen auf das, was wir beeinflussen können, erarbeiten Lösungen mit den Spielern, die da sind. Trotzdem wissen wir um die Qualität des Gegners, trauen unseren Spielern das aber zu."

Mit Blick auf die volle Arena berichtet der ehemalige Kieler, der mit Holstein erst in der Relegation zur Bundesliga scheiterte: "Ausverkauftes Stadion - das wird ein geiler Kick. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber eine, auf die ich mich sehr freue. Es wird eine tolle Stimmung im Stadion sein und wir als Werder-Mannschaft möchten auch auf dem Platz dazu beitragen, dass die Stimmung gut ist."

Und nicht nur beim Trainer, auch bei einem der gesunden Defensivkräfte ist die Vorfreude groß. Marco Friedl erklärte vor dem Anpfiff des Traditionsduells in einer Gesprächsrunde in Bremen: "Wenn jeder an sein Leistungslimit geht, dann können wir gewinnen. Schalke gegen Werder ist schon immer ein heißer Kampf gewesen. Vor allem jetzt, wo es um den Aufstieg geht, ist die Vorfreude definitiv da."

Wobei die Bremer auch wissen, wie schwierig die Aufgabe gegen selbstbewusste Schalker wird. Werner: "Mit Schalke erwartet uns eine hohe individuelle Qualität, die sich über 90 Minuten nicht ganz ausschalten lässt. Aber wir wissen auch, was wir können. Wir wollen Werder-Fußball zeigen und unsere Qualität auf den Platz bringen."