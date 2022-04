Schalke: Das Restprogramm der Aufstiegs-Rivalen im Überblick

Fünf Spieltage vor dem Saisonende der 2. Bundesliga steht Schalke 04 an der Tabellenspitze, hat aber noch einige Topspiele vor der Brust. Das Restprogramm der Aufstiegsanwärter.

Mit dem Selbstvertrauen von vier Siegen in Serie geht der FC Schalke 04 in die letzten fünf Partien der Zweitliga-Saison Zuletzt feierten die Königsblauen ein 3:0 gegen den 1. FC Heidenheim und stürmten an die Tabellenspitze. S04 scheint in der bisher besten Verfassung der Saison zu sein - genau zur rechten Zeit.

Denn angefangen mit dem Gastspiel in Darmstadt am Ostersonntag duelliert sich Schalke mit der gesamten Konkurrenz auf den Tabellenplätzen zwei bis fünf. Zudem geht es noch zum SV Sandhausen, der Punkte gegen den Abstieg braucht. Ein Nerven-Krimi deutet sich an.

Doch auch die Rivalen aus Bremen, St. Pauli, Darmstadt und Nürnberg haben durchaus noch dicke Bretter zu bohren, wie der Blick auf das Restprogramm der Top-Fünf zeigt.

1. Schalke 04 (53 Punkte, +25 Tore)

2. Werder Bremen (53 Punkte, +15 Tore)

3. St. Pauli (52 Punkte, +15 Tore)

4. Darmstadt 98 (51 Punkte, +19 Tore)

5. 1. FC Nürnberg (49 Punkte, +6 Tore)