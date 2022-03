Schalke: Itakura vorzeitig von Länderspielreise zurück - S04 ist dankbar

Defensivspieler Ko Itakura ist früher vom japanischen Nationalteam zum FC Schalke 04 zurückgekehrt. S04 ist dafür dankbar.

Mit der Nationalmannschaft hat Ko Itakura das große Ziel bereits erreicht. In der vergangenen Woche löste der Abwehrmann des FC Schalke 04 das Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar Ende des Jahres.

Bald soll ein weiterer Erfolg auf Vereinsebene folgen: der Aufstieg mit S04 in die Bundesliga. Dafür ist der 25-Jährige sogar früher von seiner Länderspielreise zurückgekehrt. Anstatt mit Japan am Dienstag im sportlich wertlosen abschließenden Qualifikationsduell gegen Vietnam zu spielen, wird sich Itakura mit seinen Teamkollegen in Gelsenkirchen auf das Zweitliga-Duell bei Dynamo Dresden am Freitag (18.30 Uhr) vorbereiten. Das teilten die Königsblauen am Montagabend mit und bedankten sich beim japanischen Verband "für die gute sowie unkomplizierte Absprache".





Eine erfreuliche Nachricht für Schalke: Denn einerseits wird so das Risiko einer Verletzung bei einem Länderspieleinsatz umgangen. Und auf der anderen Seite hat Itakura nun genügend Zeit, sich von der langen Flugreise aus Asien zu kurieren. Zumal die Partie in Dresden am Freitagabend mit erneuten Reisestrapazen verbunden ist.

Wie wichtig Itakura für die Knappen ist, das zeigt der Blick auf seine Statistik. Nur im ersten Spiel nach seinem Leihwechsel von Manchester City im letzten Sommer stand er nicht in der Startelf, seither ist Itakura in der Schalker Defensive gesetzt. Dazu kommt der achtmalige Nationalspieler, der zu den besten Innenverteidigern der 2. Bundesliga zählt, bereits auf drei Saisontore.