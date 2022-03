Großer Jubel - Bochumer und Schalker lösen WM-Ticket

Für Profis des VfL Bochum und FC Schalke 04 gibt es einen Grund zur Freude. Sie lösten ein Ticket für die Weltmeisterschaft mit ihrer Nationalelf.

Die Tore kamen spät, aber das war den japanischen Nationalspielern gleichgültig. Mit einem 2:0-Sieg lösten die "Samurai Blue" das Ticket für die Winter-Weltmeisterschaft in Katar Ende des Jahres. Der eingewechselte Kaoru Mitoma schoss Japan mit seinen Treffern kurz vor Schluss (89., 90.+4) im ANZ Stadium in Sydney zum Sieg.

Mittendrin in der blauen Jubeltraube: Takuma Asano vom VfL Bochum und Schalke-Abwehrmann Ko Itakura. Das Duo gehörte zur Startelf; Itakura spielte sogar durch, während Asano im zweiten Durchgang ausgewechselt wurde (64.). Auf Twitter gratulierten S04 und VfL ihren Profis direkt nach Abpfiff.









An der siebten WM-Teilnahme in Serie hatten die beiden Revier-Legionäre in der Quali durchaus einen Anteil. Offensivmann Asano, der meist zwischen Anfangsformation und Joker-Rolle pendelt, erzielte im Laufe der Quali drei Treffer und bereitete zwei Tore vor. Itakura hatte sich nach mehreren Länderspielreisen ohne Einsatz Anfang dieses Jahres in die Mannschaft gespielt. Drei Einsätze, dreimal 90 Minuten, dreimal kein Gegentor - so lautet die jüngste Bilanz des 25 Jahre alten Defensivspezialisten im Nationalteam.

Mit Wataru Endo (VfB Stuttgart), Genki Haraguchi (Union Berlin) und Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) kamen drei weitere in Deutschland unter Vertrag stehende Profis zum Einsatz.

Durch das 2:0 sind die Japaner schon vor dem abschließenden Quali-Duell gegen Vietnam am kommenden Dienstag (29. März, 12.35 Uhr) sicher für die Endrunde qualifiziert. Auch Saudi-Arabien ist die WM-Teilnahme nicht mehr zu nehmen.

Australien, mit Ajdin Hrustic von Eintracht Frankfurt in der Startelf, bleibt noch der Umweg über die Playoffs, um doch noch ab dem 21. November in Katar am Start zu sein.