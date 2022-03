Nächster Verletzungs-Schock bei Schalke-Konkurrent

Werder Bremen, Konkurrent im Aufstiegsrennen von Schalke 04, hat personelle Probleme in der Defensive. Jetzt fällt der nächste Abwehrspieler wohl wochenlang aus.

Ausgerechnet zu Beginn der heißen Phase der Saison wird Werder Bremen von großen Personalsorgen geplagt. Der SVW, der gemeinsam mit dem FC Schalke 04 aus der Bundesliga abstieg und jetzt ebenso wie S04 um die Rückkehr ins Oberhaus kämpft, muss in den kommenden Wochen auf Mitchell Weiser verzichten.

Das gab der Nordklub am Dienstag bekannt. Der 27-Jährige hat sich einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen. Die Verletzung war aufgefallen, da Weiser im Nachgang seines 84-minütigen Einsatzes am Wochenende gegen den 1. FC Heidenheim (1:2) über Probleme geklagt hatte.

Damit fehlt Bremen eine Stammkraft auf der rechten Abwehrseite. Überhaupt sieht es beim Blick auf das Personal für die Defensive dünn aus für Trainer Ole Werner. Kapitän und Abwehrchef Ömer Toprak fällt mit einer Muskel-Sehnen-Verletzung in der Wade für mehrere Wochen aus. Und Innenverteidiger-Kollege Marco Friedl verpasst aufgrund einer Bauchmuskelverletzung zumindest das Topspiel gegen Darmstadt 98 am kommenden Samstag (20.30 Uhr).





"In erster Linie ist es für den Spieler total bitter, und für uns als Mannschaft ist es natürlich auch nicht gut", wurde SVW-Trainer Werner vom Portal Deichstube zitiert. "Wir müssen mit den Dingen umgehen und das Bestmögliche daraus machen."

Spannung an der Zweitliga-Spitze ist garantiert

In der 2. Bundesliga stehen noch acht Spieltage aus. An der Tabellenspitze ist Spannung garantiert. Bremen steht derzeit auf dem Relegationsplatz drei, punktgleich mit Darmstadt und St. Pauli auf Rang eins und zwei. Vier Punkte dahinter belegt Schalke den fünften Platz.

Zudem stehen in den letzten Wochen der Spielzeit noch reihenweise direkte Duelle aus. Schalke etwa trifft noch auf Darmstadt, Bremen, St. Pauli und Nürnberg - also auf alle Vereine, die in der Tabelle derzeit über den Gelsenkirchenern stehen.