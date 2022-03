2. Bundesliga: Schalke-Konkurrent Bremen mit zwei schwerwiegenden Ausfällen

Der SV Werder Bremen muss in der 2. Bundesliga zwei schwerwiegende Ausfälle verkraften. Beide betreffen die Defensive.

Bitteres Wochenende für den SV Werder Bremen. Nach dem 1:2 beim 1. FC Heidenheim (es war die erste Bremer Niederlage seit dem 27. November 2021 (1:2 in Kiel) muss der ambitionierte Zweitligist auch zwei personelle Rückschläge verkraften. Und das im so engen Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga. Gerade einmal sieben Zähler liegen zwischen Rang eins und sieben - zwischen Darmstadt 98 und dem Hamburger SV, der sogar noch eine Nachholpartie gegen Erzgebirge Aue zu bestreiten hat.

Die Bremer hatten unter dem neuen Trainer Ole Werner bis zu diesem Wochenende auch deshalb so eine tolle Serie hingelegt (zehn Partien unbesiegt), weil die Mannschaft beinahe komplett zusammen war. Die Serie führte den Traditionsverein bis an die Tabellenspitze, dann kam die Pleite in Heidenheim.

Nun zwei personelle Rückschläge in der Defensive. Kapitän Ömer Toprak hat sich eine Muskel-Sehnen-Verletzung in der Wade zugezogen, er muss einige Wochen pausieren. Abwehrspieler Marco Friedl fällt mit einer Bauchmuskelverletzung mindestens im Topspiel gegen Darmstadt 98 (Samstag, 20:30 Uhr) aus.

Die Bremer müssen in den verbleibenden acht Partien noch gegen vier direkte Konkurrenten um den Aufstieg ran. Nach Darmstadt sind das Schalke 04, der 1. FC Nürnberg und der FC St. Pauli.