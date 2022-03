Schalke: Das sagt Calhanoglu über seinen Startelf-Einsatz

Das 3:4 des FC Schalke 04 gegen Hansa Rostock war für Kerim Calhanoglu ein besonderes Ereignis. Am Ende aber auch eine negative Geschichte.

Lange musste Kerim Calhanoglu auf diese Chance warten. Elf Einsätze absolvierte der 19-Jährige in dieser Saison in der U23-Mannschaft des FC Schalke 04. Bei den Profis war er dagegen nur ein einziges Mal in der laufenden Serie zugegen - im Oktober im Spiel gegen den FC Ingolstadt und das auch nur für sechs Minuten.

Am Samstag gegen Hansa Rostock hatte das lange Warten des Cousins von Inter Mailands Hakan Calhanoglu ein Ende. Dimitrios Grammozis gab dem Youngster eine Chance von Beginn an. Calhanoglu beackerte 86 Minuten lang die die linke Mittelfeldseite. "Ich hatte mich vor dem Spiel gefreut, dass ich zur Startelf gehöre", sagte Kerim Calhanoglu.

Der späte Gegentreffer trifft sehr ins Herz. Kerim Calhanoglu

Doch so richtig freuen, konnte er sich am Ende über seine Berufung in die Startelf nicht freuen. Denn der FC Schalke unterlag dem FC Hansa in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit 3:4 und dementsprechend gelaunt war auch der ehemalige Nachwuchsspieler der TSG Hoffenheim, der im Sommer 2020 nach Gelsenkirchen kam. Calhanoglu: "Insgesamt war es als Mannschaft von uns enttäuschend. Das müssen wir analysieren. Dass ich an den ersten beiden Toren von uns direkt beteiligt war, gibt Selbstvertrauen. Das Spiel war anfangs sehr wild, mit vielen langen Bällen, da haben wir uns etwas schwergetan. Wir haben auf das 4:3 gedrängt, am Ende kommt ein Konter, durch den der Gegner das Siegtor macht. Der späte Gegentreffer trifft sehr ins Herz."

Auf jeden Fall hat sich Calhanoglu mit seinem couragierten Auftritt für weitere Auftritte bei den Profis empfohlen. Dann vielleicht wieder in der Startelf und am Ende auch mit drei Punkten in der Hand.