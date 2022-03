Trotz Terodde-Gala: Schalke verliert gegen effiziente Rostocker

Gegen Hansa Rostock glich der FC Schalke 04 dank Simon Terodde gleich drei Rückstände aus. Ein später Treffer sorgte allerdings für eine ganz bittere 3:4-Niederlage.

Der FC Schalke 04 wollte gegen die abstiegsbedrohte Hansa Rostock eine Reaktion auf das enttäuschende 1:1 gegen den Karlsruher SC in der Vorwoche zeigen. In der Anfangsphase tat sich das Team von Trainer Dimitrios Grammozis, der erstmals in dieser Saison auf Thomas Ouwejan verzichten musste, allerdings schwer.

Marius Bülter wurde bereits nach vier Minuten im Strafraum gut in Szene gesetzt, verfehlt allerdings den Ball. Auch die weiteren Angriffsbemühungen brachten keine Gefahr für Markus Kolke. Stattdessen ließen sich die Knappen nach 25 Minuten eiskalt auskontern. Haris Duljevic spielte einen langen Ball in Richtung Pascal Breier. Der Angreifer legte ab für Svante Ingelsson, der das Laufduell gegen Startelf-Debütant Henning Matriciani gewann und Martin Fraisl in der kurzen Ecke überwinden konnte – 0:1 aus Schalker Sicht!





Doch die Schalker Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Auch weil Kerim Calhanoglu seine Rolle als Ouwejan-Ersatz verstand. Eine erste Flanke von ihm nickte Bülter am Tor vorbei (30.). Kurz darauf fand der Außenverteidiger erneut Bülter, der diesmal auf Terodde verlängerte. Aus fünf Metern köpfte der Torjäger ein (33.).

Wer allerdings dachte, dass die Schalker nach dem eigenen Treffer die Kontrolle übernehmen, der hatte sich getäuscht. Es dauerte nicht lange, bis die Knappen in den nächsten Konter rannten. Diesmal enteilte John Verhoek der Verteidigung nach einem Zuckerpass von Ingelsson und ließ Fraisl keine Chance (40.).

Zwei Blitzreaktionen durch Terodde

Es dauerte keine drei Minuten, da gab es gleich die nächste Reaktion. Wieder ging es über links, wieder brachte Calhanoglu die Flanke. Diesmal bediente er direkt Terodde, der den Ball per Flugkopfball über die Linie drückte. Nach zwei kalten Duschen ging es aus Schalker Sicht also immerhin mit einem Unentschieden in die Pause. Kurz zuvor musste Salif Sane allerdings verletzungsbedingt den Platz verlassen.

FC Schalke 04: Fraisl - Itakura, Kaminski, Sane (45+1, Thiaw) - Calhanoglu (86. Lode), Zalazar (63. Drexler), Flick (86. Flick), Churlinov, Matriciani (63. Pieringer) - Bülter, Terodde Fraisl - Itakura, Kaminski, Sane (45+1, Thiaw) - Calhanoglu (86. Lode), Zalazar (63. Drexler), Flick (86. Flick), Churlinov, Matriciani (63. Pieringer) - Bülter, Terodde Hansa Rostock: Kolke - Becker (76. Riedel), Malone, Roßbach, Neidhart - Ingelsson (82. T. Meißner), Behrens, Fröde, Duljevic (76. Fröling) - Verhoek (76. R. Meißner), Breier (68. Sikan) Schiedsrichter: Benjamin Cortus Tore: 0:1 Ingelsson (25.), 1:1 Terodde (33.), 1:2 Verhoek (40.), 2:2 Terodde (43.), 2:3 Breier (56.), 3:3 Terodde (83.), 3:4 Fröling (90+6) Gelbe Karten: Malone

Die Schalker kamen mit mehr Kontrolle aus der Pause. Gefährlich wurde es allerdings wieder auf der Gegenseite. Ko Itakura klärte einen weiten Einwurf von Ryan Malone direkt vor die Füße vor Breier, der halbrechts im Strafraum einfach mal draufhielt. Calhanoglu fälschte die Kugel noch unglücklich ab und ließ seinem Torwart keine Chance (55.). Wieder rannte S04 dem Rückstand hinterher.

Ein drittes Mal wollte die Blitz-Antwort allerdings nicht gelingen. Schalke hatte zwar optisch mehr vom Spiel, tat sich aber schwer, daraus Chancen zu kreieren. Grammozis reagierte und brachte die offensiveren Marvin Pieringer und Dominick Drexler für Rodrigo Zalazar und Henning Matriciani (63.). Doch all die Sturm-Power konnte auf dem Platz zu selten in Szene gesetzt werden.

Es dauerte bis zur 74. Minute, bis Terodde die erste wirklich gefährliche Chance auf den Ausgleich hatte. Sein Kopfball landete allerdings in Kolkes Armen. Nur eine Minute später köpfte er nach Bülter-Flanke am langen Pfosten vorbei.

Später Schock für S04

Die dritte gute Chance in dieser Phase des Spiels sollte dann zum Ausgleich reichen. Eine Flanke von Marcin Kaminski traf erneut Terodde, der seinen Kopfball-Dreierpack schnürte und die Schalker im Alleingang im Spiel hielt.

Es kam zu einem letzten Aufbäumen der Schalker, doch es sollte nicht mehr zum Sieg reichen. Im Gegenteil: Ein letzter Angriff der Rostocker sorgte für den völlig überraschenden Sieg der Hanseaten auf Schalke. Fröling drückte nach einem letzten langen Schlag eine Flanke von rechts über die Linie (90+6).

Die Knappen lassen erneut Federn im Aufstiegsrennen und haben nun bereits sechs Punkte Rückstand auf den FC St. Pauli. Rostock sendet derweil ein Lebenszeichen im Abstiegskampf und schießt sich auf Rang 14.