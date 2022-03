Schalke bangt gegen Rostock um Ouwejan - verletztes Trio macht Fortschritte

Der FC Schalke 04 empfängt am Samstag Hansa Rostock in der 2. Bundesliga. Vorher gibt S04-Trainer Dimitrios Grammozis ein Update zum Personal.

Mit dem Remis gegen den Karlsruher SC ist der Druck auf den FC Schalke 04 wieder gewachsen. Ein Sieg im Heimspiel gegen Hansa Rostock am Samstag (13.30 Uhr/RS-Liveticker) ist nahezu Pflicht, um im Aufstiegsrennen Schritt zu halten.

Vor dem Duell bangen die Königsblauen allerdings um einen Leistungsträger. Thomas Ouwejan hat seit dem Karlsruhe-Spiel mit muskulären Problemen zu kämpfen, setzte zuletzt mit dem Training aus. "Wir haben ihn vorsorglich rausgenommen in den letzten Tagen", erklärte S04-Coach Dimitrios Grammozis in einer Presserunde am Donnerstag. "Wir werden schauen, wie er sich heute und morgen fühlt und dann entscheiden, ob es für Samstag reicht."

Schalke ohne Ouwejan - das gab es in dieser Saison noch nicht. Der Niederländer stand an allen 24 Spieltagen in der Startelf, ist mit drei Toren und acht Vorlagen Aktivposten auf der linken Außenbahn und vor allem für seine Standards gefürchtet. Ein Ausfall wäre ein herber Verlust für Schalke. Zumal mit Kerim Calhanoglu nur ein unerfahrenes Talent als etatmäßige Alternative für die linke Seite bereit stände.

Immerhin: Weitere Ausfälle gibt es nicht - abgesehen von den schon länger fehlenden Michael Langer, Mehmet Aydin, Andreas Vindheim sowie Winter-Zugang Dong-gyeong Lee, der sich den Mittelfuß gebrochen hat. "Das tut uns sehr weh, denn er kam zuletzt immer besser rein." Ob Lee in dieser Saison überhaupt noch einmal eingreifen kann, ist fraglich.

Gut für Schalke: Ersatzkeeper Langer ist nach seiner Kreuzbandverletzung genauso wie die beiden Rechtsverteidiger Aydin und Vindheim auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Das Trio habe individuell trainiert, sagte Grammozis, der sich vor allem über die Rückkehr von Langer freute: "Er gibt uns als Typ wieder viel Energie."

