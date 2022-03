Schalke: Wohnungsunternehmen soll laut Bericht neuer Trikotsponsor werden

Nach der Trennung von Gazprom möchte der FC Schalke 04 einen neuen Hauptsponsor präsentieren. Gespräche mit einem Unternehmen aus dem Ruhrgebiet stehen laut WAZ vor dem Abschluss.

Der FC Schalke 04 hat sich von Hauptsponsor Gazprom getrennt und ist "zuversichtlich, zeitnah einen neuen Partner präsentieren zu können". Das teilte der Revierklub am Montag mit.

Mittlerweile sickerte durch, wessen Logo künftig die Brust der Königsblauen zieren könnte: Das Essener Immobilienunternehmen Vivawest soll neuer Trikotsponsor werden. Ein entsprechender Bericht vom Kicker deckt sich mit Informationen der WAZ. Demnach heißt es aus Unternehmenskreisen, dass derzeitige Gespräche "in den kommenden Tagen zu einem Abschluss geführt werden könnten". Einen Kommentar dazu wollte Vivawest gegenüber der WAZ nicht abgeben.





Vivawest ist mit knapp 120.000 Wohnung einer der größten Wohnungsanbieter in Nordrhein-Westfalen. Der Konzern hat seinen Sitz in Essen, die Hauptverwaltung befindet sich allerdings im Nordsternpark in Gelsenkirchen - nicht weit entfernt von der Schalker Arena.

Die S04-Verantwortlichen hatten im Zuge des russischen Einmarschs in die Ukraine die Trennung von Gazprom angekündigt. Zunächst war zu hören, dass es beim Nachfolger um ein großes Unternehmen aus dem Ruhrgebiet handeln soll.

