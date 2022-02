Schalke: Deutlich mehr Fans beim KSC-Gastspiel erlaubt

Der FC Schalke 04 gastiert am kommenden Samstag zum Zweitliga-Spiel beim Karlsruher SC. Es dürfen deutlich mehr Gästefans dabei sein als ursprünglich angenommen.

Im Gastspiel beim Karlsruher SC kann der FC Schalke 04 auf eine deutlich größere Unterstützung von den Rängen hoffen als geplant.

Wie die Knappen am Montag mitteilten, dürfen 1500 Gästefans im Karlsruher Wildpark dabei sein. Ursprünglich hatte der Revierklub mit 500 Tickets für seine Anhänger geplant.

Fans, die bisher kein Ticket angefragt haben, werden aber trotzdem leer ausgehen. Laut Schalke gab es bereits deutlich mehr Anfragen als verfügbare Karten.





Durch die Neuerung gibt es zudem eine Verzögerung im Ablauf: So können die Tickets statt am Dienstag erst am Mittwoch im Service Center auf dem Klubgelände abgeholt werden.

Grund für die Anpassung der Zuschauerzahl in Karlsruhe ist eine neue Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Demnach kann die Zweitliga-Begegnung vor 15.000 statt 10.000 Fans stattfinden.

