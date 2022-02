Schalke-Torhüter: Zwei Verträge laufen aus - das sagt Schröder

Beim FC Schalke 04 laufen die Verträge der Torhüter Martin Fraisl und Michael Langer am Saisonende aus. Was Sportdirektor Rouven Schröder dazu sagt.

Schalke 04 und seine Torhüter - ein Thema, das in den vergangenen Jahren schon für viel Gesprächsstoff sorgte. Und auch zukünftig könnte diese Baustelle wieder aufbrechen.

Denn: Mit Ralf Fährmann steht derzeit nur ein Torhüter im Aufgebot für die kommende Saison. Der Ur-Schalker verfügt zwar über einen langfristigen Vertrag (bis 2025), dürfte als dauerhafter Stammkeeper aber nicht mehr infrage kommen.





Derweil läuft das Arbeitspapier von Martin Fraisl, aktuell die Nummer eins, am Saisonende aus. Eine Option zur Verlängerung gibt es nach Informationen der WAZ nicht - und ebenso wenig haben bisher Verhandlungen zu einer möglichen Zusammenarbeit über den Sommer hinaus stattgefunden.

"Die Torhütergruppe mit Martin Fraisl, Ralf Fährmann und aktuell Felix Wienand arbeitet jeden Tag hart und gibt alles für Schalke 04", sagte Schalkes Sportdirektor auf WAZ-Anfrage zu der Konstellation. Konkret zu Fraisl, der zuletzt beim Gegentor im Heimspiel gegen Jahn Regensburg (2:1) keine gute Figur machte, ergänzte Schröder: "Er macht einen hervorragenden Job. Wir beobachten die Situation genau, aber unser Fokus liegt aktuell auf dem Tagesgeschäft."

Schalke-Sportdirektor Schröder: Große Wertschätzung für Langer

Und Michael Langer, die etatmäßige Nummer drei, würde die Knappen am Saisonende verlassen - zumindest nach aktuellem Stand. Auch sein Vertrag endet dann. "Unsere Wertschätzung für Michael ist groß. Wir geben ihm alle Zeit und Unterstützung, um vollständig gesund zu werden. Alles weitere besprechen wir in Ruhe", sagte Schröder über den 37-Jährigen, der nach einem Kreuzbandriss im August an seinem Comeback arbeitet.

