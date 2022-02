Der FC Schalke 04 hat den SSV Jahn Regensburg trotz Halbzeitrückstand mit 2:1 (0:1) besiegt. Ein Einwechselspieler glänzte mit zwei Assists, ein anderer mit dem Siegtor.

Der FC Schalke 04 und der SSV Jahn Regensburg spielten im direkten Duell um den Anschluss an die Aufstiegsplätze. Schalke rangierte dabei drei Punkte vor den Gästen aus Bayern und hatte somit die Gelegenheit, nach der Nürnberger Niederlage, mit einem Dreier einen wieteren Konkurrenten zu distanzieren. Trainer Dimitrios Grammozis tauschte dafür, im Vergleich zum 5:0-Sieg in Aue, einmal.

Die erste Großchance verbuchte jedoch der Jahn, für den Erik Wekesser gleich nach einer Minute den ersten Torschuss abgab. Er scheiterte jedoch an Martin Fraisl, der im kurzen Eck aufpasste. Für S04 gab es kurz darauf gleich den ersten Tiefschlag. Der zuletzt so starke Andreas Vindheim musste nach acht Minuten verletzt raus, Reinhold Ranftl ersetzte ihn.

Dann aber drückten die Knappen. Simon Terodde scheiterte aus kurzer Distanz an Jahn-Keeper Alexander Meyer (9.), Thomas Ouwejan traf mit einem Freistoßschlenzer nur die Latte (14.). Schalke hatte die besseren Chancen, doch die Gäste erzielten die Führung. Nach einem Schalker Ballverlust zog Andreas Albers aus rund 25 Metern ab und setzte den Ball über Fraisl hinweg ins rechte Eck - ein absolutes Traumtor (32.). Weil die Gäste defensiv kompakt standen, blieb es aus Schalker Sicht bei dem 0:1 zur Pause.

Schalke: Fraisl - Itakura, Sane (62. Thiaw), M. Kaminski - Vindheim, Palsson, Ouwejan, Zalazar, (62. Churlinov, 80. Flick) Idrizi - Terodde, Pieringer (62. Bülter). - Trainer: Grammozis Regensburg: A. Meyer - Faber (90. Yildirim), S. Breitkreuz, Elvedi, Guwara - Gimber (83. Makridis), Besuschkow, Singh (83. Caliskaner), Boukhalfa (77. D. Otto), Wekesser (77. Shipnoski) - Albers. - Trainer: Selimbegovic Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden) Tore: 1:0 Albers (32.), 1:1 Terodde (64.), 2:1 Thiaw (73.) Gelbe Karten: Idrizi, Grammozis (Trainer), Ranftl - Breitkreuz, Gimber, Wekesser Zuschauer: 10.000

In Durchgang zwei war Schalke um eine Antwort bemüht, doch Regensburg störe emsig und machte ihnen das Leben schwer. Und auch offensiv waren es die Gäste, die erstmals wieder gefährlich wurden. Carlo Boukhalfa zog nach rund einer Stunde aus rund 18 Metern ab. Der Ball segelgte abgefälscht in Richtung oberes Eck, verfehlte es jedoch knapp (60.).





In der 62. Minute knallte er den Ball an die Querlatte. Statt 2:0 für Jahn Regensburg blieb es also beim 1:0 - und die Chancenverwertung rächte sich. Einen Dreifachwechsel und zwei Zeigerumdrehungen später servierte der frisch reingekommene Bülter für Terodde, der wiederum aus kurzer Distanz zum 1:1 einschoss (64.).

Kurz darauf stach dann auch der zweite Joker. Einen Ouwejan-freistoß verlängerte Bülter zu Malick Thiaw, der am chancenlosen Meyer vorbei ins linke Toreck einköpfte (73.). Doch auch damit war in dieser spannenden Partie noch keine Entscheidung gefällt. Regensburg versuchte nochmal, doch noch einen Punkt zu holen, kam aber nicht mehr gefährlich vor das Schalker Tor. Am Ende siegte Könisgblau mit 2:1 und holte sich den dritten Platz zurück.