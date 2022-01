Mit Youngstern und Drexler: So startet Schalke im Test gegen 1. FC Köln

Der FC Schalke 04 nutzt den Donnerstag für ein Testspiel gegen den 1. FC Köln. Hier gibt es Infos zur Aufstellung der Knappen.

Am Donnerstagmittag (14 Uhr, RS-Liveticker) bestreitet der FC Schalke 04 ein Testspiel gegen Bundesligist 1. FC Köln. In der Partie setzt S04-Coach Dimitrios Grammozis auf eine Startelf, die so auch durchaus in der 2. Bundesliga auflaufen könnte.

Die Aufstellungen 1. FC Köln: Horn - Özcan, Uth, Kilian, Ehizibue, Schaub, J. Horn, Chabot, Lemperle, Modeste, Ostrak FC Schalke 04: Fährmann - Ouwejan, Palsson, Lode, Churlinov, Zalazar, Bülter, Vindheim, Flick, Drexler, Matriciani

Unter anderem beginnt Dominick Drexler, der beim 5:0-Sieg gegen Aue am vergangenen Wochenende aus sportlichen Gründen aus dem Kader gestrichen wurde. Winter-Zugang Marius Lode beginnt in der Abwehr. Auch der am Wochenende umjubelte Debütant Andreas Vindheim gehört zur Anfangsformation. Genau wie die Youngster Henning Matriciani und Florian Flick (beide 21 Jahre), die zuletzt wenig Spielzeit erhielten. Im Tor steht Ralf Fährmann, der im Pflichtspielbetrieb nur noch die Nummer zwei hinter Martin Fraisl ist.

Beim 1. FC Köln ist neben dem Ex-Schalker Mark Uth auch der erst kürzlich verpflichtete Julian Chabot mit dabei.