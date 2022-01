Lebensversicherung: Wo Schalke ohne Teroddes Tore stände

Beim 1:1 gegen Holstein Kiel am Sonntag erzielte Simon Terodde das Tor für den FC Schalke 04. Der Stürmer rettete dem Zweitligist schon so einige Punkte.

Eigentlich war es ein typischer Auftritt von Simon Terodde. Allzu viel war beim 1:1 zwischen Schalke 04 und Holstein Kiel nicht zu sehen von dem erfahrenen Stürmer, der nach überstandener Corona-Infektion während der Winterpause gleich wieder in der Startelf stand.

Doch wenn Terodde in Aktion trat, wurde es gleich gefährlich. In der Anfangsphase traf der 33-Jährige die Latte. Später, nachdem Schalke in Rückstand geraten war, startete Terodde im richtigen Moment in den Kieler Strafraum und verwertete ein Zuspiel von Victor Palsson eiskalt zum Ausgleich - und zugleich Endstand.

Ohne Terodde hätte Schalke 04 acht Punkte weniger

So rettete ein Terodde-Treffer den Königsblauen mal wieder einen Punkt. Wenngleich sie sich vom Rückrunden-Auftakt im eigenen Stadion gegen ersatzgeschwächte Kieler sicher mehr erhofft hatten.

Es war bei weitem nicht das erste Mal in dieser Spielzeit, dass Terodde ein spielentscheidendes Tor erzielte. Rechnet man seine 13 Saisontreffer (in nur 17 Einsätzen) aus den Schalker Ergebnissen heraus, hätten die Knappen acht Punkte weniger auf dem Konto - und mit zehn Zählern Rückstand auf Rang drei den Anschluss an die Aufstiegsplätze längst aus den Augen verloren.





Mit 23 Punkten stände Schalke dann im unteren Tabellenmittelfeld. Mit sechs Punkten Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz müsste Trainer Dimitrios Grammozis den Blick möglicherweise noch mal nach unten richten.

Doch dank Terodde steht Schalke trotz der Auftakt-Enttäuschung mitten im Aufstiegskampf. Der Zweitliga-Rekordtorschütze erzielte beim 1:0 gegen den SC Paderborn den goldenen Treffer. Bei Hansa Rostock (2:0) und gegen Fortuna Düsseldorf (3:1) schoss Terodde sein Team jeweils per Doppelpack zum Sieg. Und bei den Remis gegen Bremen sowie jüngst Kiel (beide 1:1) sicherte er Schalke einen Punkt.

Insgesamt ist der gebürtige Bocholter gar für mehr als einen Drittel aller Schalker Tore verantwortlich (37 Prozent) - obwohl er vier Partien verpasste. Gut möglich, dass es im Gastspiel bei Erzgebirge Aue am kommenden Samstag (20.30 Uhr) wieder auf den Torjäger ankommt.