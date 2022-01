Schalke: S04 nutzt Patzer der Konkurrenz nicht aus

Der FC Schalke startete gegen Holstein Kiel in die Restrunde der 2. Bundesliga. Am Ende der Partie stand ein 1:1 - zu wenig aus S04-Sicht.

Der FC Schalke ist mit einem Remis gegen Holstein Kiel in die Restrunde der 2. Bundesliga gestartet. Der Abstand auf die direkten Aufstiegsplätze wurde nicht verringert. Schalke hat es damit verpasst, einer der Gewinner des Spieltags zu werden.

Gegen einen personell arg gebeutelten Gegner nahm Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis im Vergleich zum letzten Spiel vor der Winterpause (1:1 beim HSV) zwei Wechsel vor. hat

Schalke:Fraisl - Thiaw, Itakura, Salif Sane (69. Lode) - Ranftl, Palsson (85. Flick), Ouwejan - Zalazar (85. Latza), Idrizi (63. Drexler) - Terodde, Churlinov (63. Bülter) Fraisl - Thiaw, Itakura, Salif Sane (69. Lode) - Ranftl, Palsson (85. Flick), Ouwejan - Zalazar (85. Latza), Idrizi (63. Drexler) - Terodde, Churlinov (63. Bülter) Kiel: Dähne - Komenda (72. Erras), Wahl, Thesker, Kirkeskov - Sander (78. Benger) - Mühling, Porath - Bartels, Sterner (72. Korb) - Pichler (88. Mees) Tore: 0:1 Mühling (67.), 1:1 Terodde (73.) Schiedsrichter: Sven Waschitzki (Essen) Zuschauer: 750 (ausverkauft)

Anstelle von Marcin Kamiński (positiver Coronatest) und Marvin Pieringer (Gelbsperre) starten Salif Sané und Simon Terodde. Mit Andreas Vindheim und Marius Lode saßen die beiden norwegischen Winterneuzugänge zunächst auf der Bank.

Zum Spiel: Schalke startete stark, hatte aber auch einmal Glück. Fast hätte es nämlich nach fünf Minuten ein kurioses Eigentor gegeben. Am Fünfmeterraum behinderten sich Schalke-Keeper Martin Fraisl und Innenverteidiger Malick Thiaw gegenseitig. Der Feldspieler verstolperte den Ball in Richtung des leeren Tores und stoppt ihn erst kurz vor der Linie.





Die Königsblauen hatten selbst aber auch zwei dicke Möglichkeiten, um früh in Führung zu gehen. Erst traf Terodde die Latte (7.), dann tauchte Blendi Idrizi auf der rechten Strafraumseite auf. Er wollte den Ball flach an Keeper Thomas Dähne vorbei in die Mitte legen, wo Darko Churlinov lauerte. KSV-Kapitän Hauke Wahl stand aber genau richtig und verhinderte in höchster Not das sichere 0:1 aus Sicht der Gäste.

Trotz weiterer Gelegenheiten von Churlinov und Sané blieb es zur Pause beim 0:0. Nach dem Wechsel war Schalke feldüberlegen, es gab aber lange keine klaren Gelegenheiten mehr. Dann in der 67. Minute der Schock: Einen Kieler Konter schloss Alexander Mühling mit einem Traumtor ab. Führung für die Gäste.

Die hielt aber nur sechs Minuten, denn dann war der Torjäger wieder da. Terodde traf zum 1:1 - Schalke war wieder im Spiel. Wieder sechs Minuten später stand Fraisl im Blickpunkt. Kiels Julian Korb stand auf einmal alleine vor ihm, doch der Schalke-Torwart rettete stark.

So behielt Schalke zumindest einen Zähler, denn es blieb beim 1:1. Damit konnte S04 die Ausrutscher von St. Pauli und Darmstadt nicht nutzen. Die Königsblauen liegen nach dem Spieltag auf Rang sechs.

Weiter geht es für Schalke am Samstag (22. Januar, 20:30 Uhr) bei Erzgebirge Aue.