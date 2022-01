Schalke 04: Aydin bleibt dem Verein erhalten

Mehmet Can Aydin hat seinen Vertrag auf Schalke verlängert. Das haben die Königsblauen in einer Pressemitteilung am Samstagmittag bestätigt.

Mehmet Can Aydin bleibt dem FC Schalke 04 erhalten. Der 19-Jährige hat seinen Vertrag bei den Königsblauen bis 30. Juni 2025 verlängert. Das bestätigten die Schalker am Samstagmittag. Das bisherige Arbeitspapier lief zum Saisonende aus. „Memo hat in den vergangenen Monaten bewiesen, dass er ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders sein kann und er zurecht den Weg aus der Knappenschmiede zu den Profis geschafft hat. Angesichts seiner Entwicklung und des großen Potenzials freuen wir uns sehr, dass er seine Zukunft auf Schalke sieht“, erklärt Sportdirektor Rouven Schröder in der Pressemitteilung der Schalker. „Wichtig ist nun, dass er den eingeschlagenen Weg weiterhin so fleißig und voller Motivation fortsetzen wird.“ Auch Aydin selbst freue sich sehr, seinen Vertrag verlängert zu haben. „Mein Traum von Kindesbeinen an war es, Fußballprofi zu werden. Dass ich dieses Ziel auf Schalke erreicht habe, macht mich unglaublich glücklich und stolz“, sagt der zweifache U20-Nationalspieler Deutschlands. „Auf Schalke sehe ich die beste Perspektive, um mich sportlich sowie menschlich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu gehen.“ Der gebürtige Würselener kam im Sommer 2014 von Borussia Mönchengladbach in die Schalker Knappenschmiede. In der vergangenen Saison schaffte er den Sprung zu den Profis.In der aktuellen Spielzeit kommt er auf 14 Einsätze, von denen er sieben Mal in der Startelf stand. Zudem gelang ihm eine Vorlage sowie sein erster Profitreffer.

