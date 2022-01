Sein größter Schalke-Tag: Hoppe teilt glorreiche Erinnerung

Vor einem Jahr spielte Matthew Hoppe groß auf im Trikot des FC Schalke 04. Nun teilte der Ex-Schalker die Erinnerung an seine Drei-Tore-Gala.

Die Karriere von Matthew Hoppe ist noch jung, selbst ist der Stürmer ja auch erst 20 Jahre alt. Doch es gibt Momente, da blickt auch der US-Amerikaner wehmütig zurück in die Vergangenheit. „Ein spezieller Tag mit einem speziellen Klub”, schrieb Hoppe jüngst in den Sozialen Netzwerken.

Anlass war ein Video der Bundesliga, das diese kurz zuvor auf ihrer englischen Seite veröffentlich hatte. Protagonist des Videos: Matthew Hoppe. Anlass: der Jahrestag von Hoppes erstem richtig großen Auftritt für den FC Schalke 04 mit drei Toren.

Vor einem Jahr hatte sich der Stürmer im Schalke-Trikot gegen die TSG Hoffenheim mit seinen drei Treffern endgültig ins Rampenlicht gespielt. Das 4:0 am 10. Januar 2021 war damals der erste Schalke-Sieg in der Bundesliga seit fast einem Jahr und dem 2:0 gegen Mönchengladbach am 17. Januar 2020. Es war der erste Sieg nach 30 Bundesligaspielen ohne Erfolg - damit behielt auch Tasmania Berlin seinen Rekord aus der Saison 1965/66 mit 31 Spielen ohne Sieg. Hoppe sei Dank - er verhinderte, dass die Geschichte der Bundesliga umgeschrieben werden musste. „Er hatte heute einen grandiosen Tag. Er wird sich in seiner fußballerischen Karriere sicher immer an diesen Tag erinnern”, sagte damals Schalkes Trainer Christian Gross über Hoppe, der damals eigentlich noch zum Kader der Schalker U23 in der Regionalliga zählte und nur vier Spiele in der Bundesliga absolviert hatte. Gross sollte Recht behalten.

Für Schalke war der Verkauf unerlässlich

„Früher oder später musst du zu uns zurückkommen und es noch einmal so mit einem besseren Saisonende machen“, schrieb ein Schalke-Fan unter den Beitrag. Matthew Hoppe, Schalkes Lichtblick in der dunklen Saison 2020/2021 und als großer Hoffnungsträger in der anschließend folgenden Zweitligasaison gehandelt, wechselte im vergangenen Sommer allerdings am drittletzten Tag der Transferperiode vom FC Schalke zum RCD Mallorca in die spanische La Liga. 3,5 Millionen Euro Ablöse soll damals für den US-Amerikaner geflossen sein und Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder meinte deshalb: „Der wirtschaftliche Rahmen des Angebotes war so, dass wir es in unserer aktuellen finanziellen Situation annehmen mussten.“

Wohl fühlt er sich zwar auf Mallorca, fußballerisch konnte er bisher allerdings noch nicht wieder für Furore sorgen. Drei Spiele absolvierte er bisher für den spanischen Erstligisten, zuletzt fiel er länger verletzt aus. (fs)