2. Bundesliga: Kein Verkauf alkoholischer Getränke bei Schalke-Spiel

Beim Heimspiel des FC Schalke 04 gegen Dynamo Dresden wird es keinen Verkauf alkoholischer Getränke geben. Das gab der Verein am Donnerstagabend bekannt.

Wer beim Schalker Heimspiel gegen Dynamo Dresden am kommenden Samstag auf der Tribüne sein kaltes Bier genießen will, muss dieses Mal auf alkoholfreies zurückgreifen. Wie der Verein am Donnerstagabend bekannt gab, wird es keinen Verkauf alkoholischer Getränke geben. Wie der Verein schreibt, hatte die Polizei Gelsenkirchen einem vorgelegten Sicherheitskonzept mit Alkoholverkauf nicht zugestimmt.

"Der Verein hat diese Entscheidung unter Betrachtung aller denkbaren Risiken intensiv abgewogen und sie als alternativlos bewertet." Pressemitteilung FC Schalke 04

"Nach eingehender Prüfung sind die Entscheidungsträger zu dem Ergebnis gekommen, dass die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung, insbesondere mit Blick auf die finanziellen und rechtlichen Risiken für den Verein, ohne ein mit der Polizei abgestimmtes Sicherheitskonzept nicht möglich ist", schreibt der Klub weiter. "Der Verein hat diese Entscheidung unter Betrachtung aller denkbaren Risiken intensiv abgewogen und sie als alternativlos bewertet."

Die Polizei Gelsenkirchen hatte zuvor bereits mitgeteilt, dass sie Hinweise bekommen habe, dass auch gewaltbereite Fans in die Veltins-Arena kommen würden. „Die Polizei rechnet zum Fußballspiel des FC Schalke 04 gegen Dynamo Dresden in der Arena in Gelsenkirchen mit einer hohen Mobilisierung innerhalb der Fanszene des Vereins SG Dynamo Dresden“, schreibt die Stadt Gelsenkirchen in einer Pressemitteilung. „Die Dresdener Fanszene ist zudem in der Vergangenheit durch Ausschreitungen und gewalttätige Aktionen in Erscheinung getreten." Von dieser Gefahr wären auch unbeteiligte Dritte und die Beamtinnen und Beamten selbst betroffen gewesen.

Auf der Grundlage des Ordnungsbehördengesetzes habe die Stadt Gelsenkirchen daher zum Schutz der öffentlichen Sicherheit für Samstag insbesondere Fanmärsche und das Mitführen von Waffen und sonstigen gefährlichen Gegenständen verboten.