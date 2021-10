Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 wird in der nächsten Winterpause wieder ein Trainingslager beziehen. Das Datum und der Ort sind jetzt bekannt.

Der FC Schalke 04 wird noch neun Pflichtspiele bis zur Winterpause bestreiten. Am Wochenende 17. - 19. Dezember findet beim Hamburger SV das letzte Schalker Duell in diesem Jahr statt. Nach einer kurzer Erholungsphase wird sich die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis dann intensiv auf die Rückrunde vorbereiten.

Nun ist bekannt, wann und wo der Revier-Klub sein Winter-Trainingslager aufschlagen wird: Vom 3. bis zum 9. Januar reist Schalke nach Belek in die Türkei. Es wird in diesem Zeitraum mindestens ein Testspiel stattfinden.

Bereits in der Vergangenheit hatte der Verein mehrmals im beliebten Urlaubsort ein Trainingslager verbracht – auch unter Ex-Trainer Felix Magath. Im Sommer weilte der königsblaue Reisetross für zwölf Tage im österreichischen Mittersill. In den vergangenen Jahren war Schalke im Winter allerdings meistens in Spanien.

Fährt Schalke auf einem Aufstiegsplatz nach Belek?

Aktuell steht die Grammozis-Elf mit 19 Punkten aus zehn Partien in der 2. Liga auf dem dritten Tabellenplatz und hat fünf der vergangenen sechs Spiele gewonnen. Die Formkurve zeigt steil nach oben und das Team ist nach dem großen Umbruch im Sommer zusammengewachsen. Es scheint durchaus möglich, dass die Knappen auf einem Aufstiegsplatz überwintern und somit mit berechtigten Bundesliga-Ambitionen zum Trainingslager nach Belek reisen. Dafür muss Schalke die Leistungen in den kommenden Partien allerdings bestätigen.

Der Spielplan von Schalke bis zum Winter-Trainingslager:

Schalke – Dynamo Dresden (Samstag, 23.10., 20.30 Uhr)

1860 München – Schalke, DFB-Pokal (Dienstag, 26.10., 18.30 Uhr)

1.FC Heidenheim – Schalke (Freitag, 29.10., 18.30 Uhr)

Schalke – SV Darmstadt 98 (Sonntag, 07.11., 13.30 Uhr)

Werder Bremen – Schalke (Samstag, 20.11., 20.30 Uhr)

Schalke – SV Sandhausen (Samstag, 27.11., 13.30 Uhr)

FC St. Pauli – Schalke (noch nicht terminiert, 03. – 05.12.)

Schalke – 1.FC Nürnberg (noch nicht terminiert, 10. – 12.12.)

Hamburger SV – Schalke (noch nicht terminiert, 17. – 19.12.)