Schalke: Büskens fordert gegen Dresden „volle Hütte“

Mike Büskens ist vom neuen Schalker Team und den S04-Fans begeistert. Beim Angriff auf die direkten Aufstiegsränge gegen Dynamo Dresden (Samstag, 20.30 Uhr) soll eine volle Arena helfen.

Inzwischen sind sie fast schon Kult. Nach dem Last-Minute-Sieg des FC Schalke 04 in Hannover hat Co-Trainer Mike Büskens wieder einen seiner emotionalen Instagram-Einträge losgelassen.





Völlig abgekämpft sitzt der 53-Jährige auf der Trainerbank mit dem Emblem von Hannover 96 und resümiert den Spielverlauf in einem Instagram-Video aus seiner Sicht. „Mein Gott, unfassbar!“, beschreibt der Eurofighter den Siegtreffer durch Marcin Kaminski in der fünften Minute der Nachspielzeit aus seiner Sicht. „Geile Emotionen. Jeder konnte heute wieder erleben, dass das ein echte Truppe ist. Und der Support von – keine Ahnung – ich glaube weit über 10.000 Leuten, war der Wahnsinn.“

Wer diese Truppe nach dem Tor, später mit den Fans in der Kurve oder nach dem Spiel in der Kabine erlebt, der merkt, was dort gerade entsteht Mike Büskens

Tatsächlich waren circa 8.000 S04-Fans mit an die Leine gereist und haben das Stadion der 96er in der Nachspielzeit in eine Partymeile verwandelt. „Wer diese Truppe nach dem Tor, später mit den Fans in der Kurve oder nach dem Spiel in der Kabine erlebt, der merkt, was dort gerade entsteht“, schildert „Buyo“ die Entwicklung bei Königsblau aus seiner Sicht. Büskens bedankt sich für den Support der Anhänger: „Danke für eure Unterstützung, der Schulterschluss zwischen unserem wahnsinnigen Anhang (10.000 Freitag 18:30 Uhr in Hannover) und unserem Team kann eine unfassbare Wucht entwickeln.“

Dann blickte er voller Adrenalin bereits voraus auf das Heimspiel des S04 am kommenden Samstagabend (20.30 Uhr) gegen Dynamo Dresden, in dem die Knappen mit dem sechsten Sieg in den letzten sieben Spielen den Sprung auf die direkten Aufstiegsplätze anpeilt: „Ich habe es schon tausend Mal gesagt: Gemeinsam können wir viel erreichen. Und nach dieser richtig beschissenen Zeit mit dem Bundesliga-Abstieg, glaube ich, kann hier auch wieder eine ganze Menge entstehen“, hofft Büskens. Sein Video schließt er mit einem Appell an alle Schalke-Fans ab: „Bleibt alle dran, ich glaube es lohnt sich. Und jetzt volle Hütte gegen Dresden!“

Gegen Dresden sind in der Arena erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder 56.617 Fans zugelassen. Durch die Rückkehr der 40.000 Dauerkarteninhaber auf ihre angestammten Plätze wird die Arena auf jeden Fall richtig voll. Da auch zu erwarten ist, dass der Gast aus Dresden mit seinem ebenfalls reisefreudigen Fans sein Kartenkontingent von 4.317 Plätzen ausnutzen wird, ist mit mehr als 50.000 Fans zu rechnen. Die Kartenanfrage für die Partie gegen den Aufsteiger ist noch bis Montagmorgen (09.04 Uhr) freigeschaltet.