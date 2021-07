Zweitligist Schalke 04 verleiht Linksverteidiger Hamza Mendyl erneut. Wie bereits kommuniziert, geht es für ihn in die Türkei.

RevierSport hatte bereits am Freitag berichtet, dass Hamza Mendyl kurz vor einem Wechsel in die Türkische Süper Lig steht. Am Samstagvormittag bestätigte Zweitligist Schalke 04 den Abgang dann - allerdings wird der Linksverteidiger nicht fest zu Gaziantep FK wechseln, sondern wird für ein Jahr verliehen. Über weiter Modalitäten wie Leihgebühr oder Kaufoption vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.





„Für Hamza bietet diese Leihe die große Chance, wieder zu regelmäßiger Spielpraxis zu kommen“, wird Sportdirektor Rouven Schröder auf der Internetseite der Königsblauen zitiert. „Auf Schalke wäre es trotz einer guten und konzentrierten Vorbereitung, die er zweifelsohne absolviert hat, schwierig geworden. Deshalb fällt auch dieser Transfer in die Kategorie: sportlich und wirtschaftlich sinnvoll. Wir wünschen Hamza für die kommende Saison alles Gute.“

Mendyl bereits zum zweiten Mal verliehen

Nachdem Mendyl, der 2018 für sechs Millionen Euro von Lille OSC nach Gelsenkirchen wechselte, bereits für die Spielzeit 2019/20 an Dijon FCO verliehen wurde, ist es nun die zweite Leihe als Schalker für den 23-Jährigen. Der Linksverteidiger hat noch einen Vertrag bis 2023 auf Schalke, konnte aber im königsblauen Trikot bisher nur 21 Pflichtspieleinsätze für sich verbuchen. Sein Marktwert war während seiner Zeit auf Schalke nahezu unaufhaltsam in den Keller gestürzt. Aktuell beläuft er sich laut "transfermarkt.de" auf nur noch eine Millionen Euro.

Die Zu- und Abgänge von Schalke 04 in der Übersicht

Zugänge: Marius Bülter (Union Berlin/800.000), Reinhold Ranftl (LASK Linz/650.000), Victor Palsson (Darmstadt 98/500.000), Danny Latza (1. FSV Mainz 05), Dominick Drexler (1. FC Köln/500.000), Simon Terodde (Hamburger SV), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Dries Wouters (KRC Genk), Martin Fraisl (ADO Den Haag/alle ablösefrei), Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar), Marvin Pieringer (SC Freiburg II), Jaroslaw Michailow (Zenit St. Petersburg/alle Leihe), Florian Flick, Blendi Idrizi, Mehmet Aydin (alle eigene 2. Mannschaft), Markus Schubert (Eintracht Frankfurt), Rabbi Matondo (Stoke City), Ozan Kabak (FC Liverpool/alle Leih-Ende)

Abgänge: Weston McKennie (Juventus Turin/nach Leihe fest verpflichtet für 20,5 Mio.), Suat Serdar (Hertha BSC/8 Mio.), Bernard Tekpetey (Ludogorets Razgrad/nach Leihe fest verpflichtet für 900.000), Ahmed Kutucu (Basaksehir/500.000), Alessandro Schöpf (Arminia Bielefeld), Jonas Carls (SC Paderborn), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim), Mark Uth (1. FC Köln/alle ablösefrei), Nabil Bentaleb, Benjamin Stambouli, Bastian Oczipka, Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Shkodran Mustafi (Ziel unbekannt), Klaas-Jan Huntelaar (Karriereende), Goncalo Paciencia, Frederik Rönnow (beide Eintracht Frankfurt), Kilian Ludewig (RB Salzburg), Sead Kolasinac (FC Arsenal), William (VfL Wolfsburg/alle Leih-Ende), Hamza Mendyl (Gaziantep FK/ Leihe).