Omar Marmoush glänzt aktuell für Eintracht Frankfurt. Nun gelang ihm etwas, das bisher nur einem früheren Bochumer in der Bundesliga gelungen war.

Wenn es nach den ersten zehn Spieltagen darum geht, den Spieler der bisherigen Bundesliga-Saison zu wählen, landet man schnell bei Omar Marmoush. Der 25-Jährige ragt bei Eintracht Frankfurt Woche für Woche heraus. Er kommt auf elf Tore und sieben Vorlagen in zehn Einsätzen, dazu kommen drei Treffer und drei Assist in sechs Partien in den weiteren Wettbewerben.

Erst am Sonntag war Marmoush einmal mehr der Matchwinner. Dem 3:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart steuerte er zwei Torbeteiligungen bei - und schaffte dabei ein ganz seltenes Kunststück: Beim zwischenzeitlichen 3:0 verwandelte der Ägypten-Star im dritten Spiel in Serie einen direkten Freistoß.

Seit Beginn der Datenerfassung 1993 ist das erst einem weiteren Bundesliga-Spieler gelungen. Und der trug das Trikot des VfL Bochum: Christian Fuchs, der von 2008 bis 2010 für den Revierklub spielte und ab 2011 vier Jahre lang bei Schalke 04 unter Vertrag stand.

Der inzwischen 38-Jährige, der vor knapp zwei Jahren in den USA seine Karriere beendete, hatte im Spätherbst 2009 einen Lauf. Am 15., 16. und 17. Spieltag versenkte er gegen den VfB Stuttgart (1:1), FC Bayern (1:5) und Hannover 96 (2:3) einen ruhenden Ball.

"Mein linker Fuß scheint derzeit richtig gut eingestellt zu sein. Momentan passt alles", freute sich der Linksverteidiger aus Österreich damals. "Unter der Woche habe ich freiwillig Sonderschichten geschoben. Da habe ich mir Sicherheit geholt."

In jener Saison ließ Fuchs im Rückspiel gegen die Bayern noch einen vierten Freistoßtreffer folgen. Zwei weitere gelangen ihm in seiner Zeit auf Schalke. Insgesamt kommt Fuchs auf zehn direkt verwandelte Freistößte in seiner Laufbahn. Bei Marmoush sind es nun vier.

"Omar übt das nach dem Training immer mal wieder für sich. Zusammen mit anderen. Jeder, der mal selbst gespielt hat, weiß, wie viel Bock es macht, Freistöße zu schießen", sagte Trainer Dino Toppmöller.

Eine Bestmarke, die sowohl Fuchs als auch Marmoush verfehlten, hat übrigens der langjährige Duisburger Ivica Grlic in der 2. Bundesliga aufgestellt. Er verwandelte 2007 ebenfalls in drei aufeinanderfolgenden Partien Freistöße - in einem Spiel davon traf er sogar zweimal auf diese Weise.