VfL Bochum: Osterhage-Wechsel soll klar sein, Umbruch im Sommer

Der VfL Bochum muss den Abgang von Patrick Osterhage wohl verkraften. Sein Wechsel innerhalb der Bundesliga soll klar sein.

Dem VfL Bochum steht im Sommer so oder so ein großer Umbruch bevor. Sollte der VfL noch den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten müssen, wird sich viel im Kader verändern.

Doch auch beim Klassenerhalt wird sich beim Personal einiges tun. Eine Ablöse streicht der VfL hier wohl nur einmal ein. Und das bei Mittelfeldspieler Patrick Osterhage.

Der hat in seinem bis zum 30. Juni 2026 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel, die bei fünf Millionen Euro liegen soll. Und wie die "Bild" berichtet, hat der SC Freiburg diese gezogen.

Bei den Breisgauern soll der 24-Jährige Yannik Keitel ersetzen, der im Sommer ablösefrei zum VfB Stuttgart wechselt. Osterhage wird nicht der einzige Abgang sein - denn elf Verträge laufen aus.

Und hier hat auch der VfL aktuell bei den meisten Akteuren wenig Interesse, die Zusammenarbeit auszudehnen. Die beiden Keeper Andreas Luthe und Michael Esser werden ihre Karrieren wohl beenden.

Elf Verträge laufen auf, die meisten Spieler werden den VfL Bochum verlassen

Danilo Soares, Philipp Förster und Moritz Römling bekommen kein neues Angebot, Gonçalo Paciência muss nach seiner Leihe zurück zu Celta Vigo. Die Zukunft bei Christopher Antwi-Adjei ist noch ungeklärt, auch sein Arbeitspapier läuft aus, hier könnte eine Verlängerung möglich sein.

Schwieriger wird das bei Takuma Asano und Kevin Stöger, die den VfL ablösefrei verlassen könnten. Speziell Stöger kann bisher auf eine starke Saison zurückschauen, ihm und Asano wurden schon einige Interessenten ins Notizbuch geschrieben.

Bei Keven Schlotterbeck läuft die Leihe aus, er muss vorerst zum SC Freiburg zurück, wobei der VfL den Innenverteidiger, der auch von Union Berlin umworben werden soll, gerne kaufen würde. Aber die Möglichkeiten des Vf sind begrenzt - auch hier ist ein Abgang wahrscheinlicher als ein Verbleib.

Bei den Akteuren, die noch länger an den Klub gebunden sind, kann auch Bewegung kommen. So ist zum Beispiel Felix Passlack ein Kandidat, der bisher nur schwer in Gang gekommen ist beim VfL und dem Bochum keine Steine in den Weg legen würde, sollte er sich anderweitig orientieren wollen.

Klar ist nur: Sollte der VfL die Klasse halten, dann greift bei Abwehrspieler Ivan Ordets eine Klausel, durch die er zum festen Bestandteil des VfL werden würde.

Die Verantwortlichen haben also in den kommenden Wochen viel zu tun. Zum einen die Klasse zu halten und dann den Umbau im Sommer zu gestalten.