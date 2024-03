Borussia Dortmund: Hier sieht Terzic Verbesserungen, hier ist er beim BVB unzufrieden

In einem Interview hat BVB-Trainer Edin Terzic die Fortschritte seiner Mannschaft hervorgehoben. Was ihm besonders gefällt.

Vier Spiele hat Borussia Dortmund vor der Länderspielpause gewonnen, ist in das Viertelfinale der Champions League eingezogen. Und dennoch fällt die Kritik am BVB und häufig auch an der Spielweise mitunter scharf aus.

Vor allem Trainer Edin Terzic steht dabei im Fokus der Fans. „Dafür, dass Fußball häufig als Tagesgeschäft und als Ergebnissport gilt, haben wir verhältnismäßig viel Kritik einstecken müssen in dieser Saison. Häufig geht es dabei auch um die B-Note“, sagte der 41-Jährige nun in einem Interview mit dem Kicker.

Ihm sei bewusst, wie groß die Herausforderung beim BVB ist. Denn Platz vier benötigen die Schwarz-Gelben, um auch in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen. Die kommenden Wochen werden diesbezüglich entscheidend sein. Für Terzics BVB geht es gegen den FC Bayern, den VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und RB Leipzig.

Allesamt vor den Borussen platziert. „In solchen Phasen geht es darum, die Dinge, die du beeinflussen kannst, in Angriff zu nehmen und trotz der Negativität von außen noch das Positive zu sehen. Die Unruhe können wir nur mit guten Leistungen beruhigen“, so Terzic.

Terzic unzufrieden mit Leistungen in der Bundesliga

Er sei nicht glücklich mit dem bisherigen Saisonverlauf in der Bundesliga. „Da haben wir in dieser Saison einfach zu viele Schwankungen gezeigt, zwischen Spielen und in einzelnen Spielen. Es ist uns nicht gelungen, das in den Griff zu bekommen, obwohl es schon seit Jahren ein Thema ist“, erklärte der ausgewiesene BVB-Fan. Dabei ginge es vor allem darum, herauszufinden, warum seine Spieler immer wieder nach gutem Beginn das Fußballspielen einstellen. „Das kann man trainieren, indem man es offen bespricht und aufzeigt“, sagte Terzic dem Kicker. „Das Gewinnen müssen wir auch im Training zu einer Gewohnheit machen.“

Daher würden er und sein Trainer-Team viele Spielformen im Training mit einbauen, regelmäßig finden kleinere Turniere statt. Zudem gehe es ihm im Training auch darum „Kontrolle und Dominanz“ auszustrahlen, genauso wie „Gefahr. Und wenn diese Gefahr nicht mehr durch einen kontrollierten Ballbesitz kommt, dann muss sie durch Umschaltmomente stattfinden. Das haben wir in einigen Spielen nicht gut gemacht“, erklärte Terzic.

Diese Fortschritte sieht Terzic beim BVB

Und dennoch sieht der BVB-Trainer Fortschritte seit dem Wintertrainingslager und wohl auch dem Ausbau des Trainerteams um Nuri Sahin und Sven Bender. „Wir haben große Schritte gemacht im Bereich Positionsdisziplin, dass wir viel schneller und auch länger in den Positionen sind. Wir haben Schritte gemacht in der Positionsflexibilität“, sagte Terzic. Es sei häufiger egal, welcher Spieler wo aufläuft. Es sei nur wichtig, dass sie dann auch wissen, was sie zu tun hätten. „Wir wollen das richtige Gespür finden, wann wir das Spiel beschleunigen, wann wir den Gegner erst mal locken müssen.“