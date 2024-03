Feiert Leverkusen die Meisterschaft beim BVB? So wäre es möglich

Für Bayer Leverkusen scheint der Titel nur noch Formsache zu sein. Eine Meisterparty im Stadion des BVB oder des VfL Bochum ist realistisch.

Bayer Leverkusen steht dicht davor, zum ersten Mal den Gewinn der Deutschen Meisterschaft zu feiern. Die Rheinländer dominieren die Bundesliga, haben 22 von 26 Partien gewonnen und noch keine Niederlage kassiert. Dass Trainer Xabi Alonso die Mannschaft zum Titel führt, scheint nur noch eine Formsache zu sein. Die große Frage lautet: Wann ist es soweit?

Zehn Punkte Vorsprung hat die Werkself aktuell auf den FC Bayern München. Aus eigener Kraft können die Leverkusener also am 31. Spieltag die Meisterschaft perfekt machen. Am 27. April empfängt Bayer den VfB Stuttgart zum Topspiel um 18.30 Uhr.

Sollte Leverkusen die Siegesserie fortsetzen und Bayern München mal straucheln, könnte die Party noch früher steigen. Etwa im Stadion von Borussia Dortmund. Dort tritt Leverkusen am Sonntag, 21. April um 17.30 Uhr an. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Granit Xhaka, Florian Wirtz und Co. dann Vorsprung dann auf uneinholbare 13 Punkte ausbauen.

Auch eine Meisterparty im Stadion des VfL Bochum wäre möglich. Dann müsste Bayern München den Vorsprung aber zunächst verringern. Bayer Leverkusen spielt am Sonntag, 12. Mai, um 19.30 Uhr an der Castroper Straße. Hätte das Team nach dem 33. Spieltag vier Punkte oder mehr Vorsprung, dürfte sich Xabi Alonso Meistertrainer nennen.

Eines steht fest: Die Meisterschale gibt es erst am Ende des 34. Spieltags. Bayer-Kapitän Lukas Hradecky dürfte die Trophäe dann in Empfang nehmen – im Anschluss an die Partie gegen den FC Augsburg in der heimischen Arena.

Das Restprogramm der beiden Spitzen-Mannschaften im Überblick:

Bayer Leverkusen (aktuell 70 Punkte, 66:18 Tore):

30. März (15.30 Uhr): TSG Hoffenheim (H)

6. April (15.30 Uhr): Union Berlin (A)

14. April (17.30 Uhr): Werder Bremen (H)

21. April (17.30 Uhr): Borussia Dortmund (A)

27. April (18.30 Uhr): VfB Stuttgart (H)

5. Mai (17.30 Uhr): Eintracht Frankfurt (A)

12. Mai (19.30 Uhr): VfL Bochum (A)

18. Mai (15.30 Uhr): FC Augsburg (H)

Bayern München (aktuell 60 Punkte, 78:31 Tore):

30. März (18.30 Uhr): Borussia Dortmund (H)

6. April (15.30 Uhr): 1. FC Heidenheim (A)

13. April (15.30 Uhr): 1. FC Köln (H)

20. April (18.30 Uhr): Union Berlin (A)

27. April (15.30 Uhr): Eintracht Frankfurt (H)

4. Mai (15.30 Uhr): VfB Stuttgart (A)

12. Mai (17.30 Uhr): VfL Wolfsburg (H)

18. Mai (15.30 Uhr): TSG Hoffenheim (A)