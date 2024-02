Borussia Dortmund: BVB-Coach Terzic „wie ein Arzt“ - Nmecha fällt weiter aus

Felix Nmecha wird auch bei seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch im Bundesliga-Kader von Borussia Dortmund fehlen.

„Es gibt nicht einen Tag, an dem er nicht vor den anderen am Trainingsgelände ist und arbeitet“, berichtete BVB-Trainer Edin Terzic am Donnerstag: „Er wird aber weiterhin nicht zur Verfügung stehen, das wird noch ein paar Tage oder Wochen dauern.“

Nmecha, im vergangenen Sommer für 30 Millionen Euro vom VfL zum BVB gewechselt, fällt seit Mitte November mit Hüftproblemen aus. Er wird auch das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am kommenden Dienstag bei der PSV Eindhoven verpassen. Das droht auch Nationalstürmer Karim Adeyemi, der wegen muskulärer Probleme zuletzt nicht trainiert hat. „Es wird eng für Eindhoven“, sagte Terzic.

Auch Linksverteidiger Ramy Bensebaini hat wegen einer Erkrankung zwei Tage mit dem Training ausgesetzt. Terzic hofft dennoch auf einen Einsatz in Wolfsburg - wie auch bei Sebastien Haller, der noch am Donnerstag nach dem Afrika-Cup-Sieg mit der Elfenbeinküste zurückerwartet wird. „Das entscheiden wir nach einem Medizincheck“, sagte Terzic. Julian Brandt kämpft nach Krankheit noch um seine körperliche Topform. „Ich komme mir vor wie ein Arzt“, scherzte Terzic.

In Wolfsburg erwartet der Trainer „eine richtig gute Mannschaft“, der angeschlagene Niko Kovac mache „einen richtig guten Job, wenn man sich die Spiele im Detail anschaut. Sie waren in vielen Spielen ganz nah dran, als Sieger vom Platz zu gehen.“ Das Ziel seien dennoch „drei Punkte“.