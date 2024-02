Vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach hat sich Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht zu Schalke-Leihgabe Sebastian Polter geäußert.

Wenn der SV Darmstadt 98 am Samstag, 10. Februar, 15:30 Uhr, bei Borussia Mönchengladbach gastiert, winkt Schalke-Leihgabe Sebastian Polter sein Auswärtsdebüt im Liliendress. Der 32-Jährige hatte bei den Königsblauen keine wirkliche Perspektive, in Darmstadt ist er dagegen gefragt.

Sein neuer Trainer Torsten Lieberknecht lobte ihn auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Polti macht einen fitteren Eindruck, als ich es gedacht habe. Was er total reinbringt, ist eine gute Energie – in der Kabine, auf dem Platz", freute er sich.

Dabei gefällt Lieberknecht auch Polters kommunikative Art. "Er redet und steuert viel, nimmt die anderen Jungs mit. Das ist die Rolle, die wir uns von ihm erhoffen. Er ist jemand, der mit anpackt. Das hat er in den ersten Tagen gut umgesetzt und ist sofort integriert in der Gruppe. Er macht mir als Typ total Spaß."

In Sachen Tore war er beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen noch glücklos. Die mit 14 Gegentoren beste Defensive der Liga schlug die Lilien am Böllenfalltor durch einen Doppelpack von Nathan Tella letztlich souverän. Polter kam in der 65. Minute für seinen früheren Bochumer Teamkollegen Gerrit Holtmann.

SV Darmstadt 98 in Mönchengladbach unter Zugzwang

Mit dem Tabellendreizehnten Borussia Mönchengladbach wartet nun ein machbarerer Gegner auf die Lilien. Ein Sieg im Borussia-Park ist Pflicht, wollen sie den Anschluss an den Relegationsplatz und zum rettenden Ufer nicht verlieren.

Zumindest die Tabelle will Lieberknecht aber ausblenden. "Fakt ist, dass wir unsere Aufgaben erledigen und unsere Punkte holen müssen. Der 1. FC Köln hatte mit seinem Sieg am letzten Wochenende eben seinen Moment. Aber auch wir werden unseren Moment bekommen. Wir brauchen Ergebnisse. Daher brauchen wir auch nicht so sehr auf die anderen Plätze zu schauen."

Und Polter? Im Sturmzentrum gibt es an Luca Pfeiffer wohl erstmal kein Vorbeikommen, aber zumindest für Einsatzminuten sollte es erneut reichen. Mit Fraser Hornby und Mathias Honsak fallen zwei Stürmer verletzt aus, für Braydon Manu kommt das Spiel noch zu früh.

Julian Justvan hat sich nach krankheitsbedingtem Ausfall in der vergangenen Woche dagegen fit gemeldet und dürfte, gemeinsam mit Tim Skarke, Pfeiffer flankieren. Auch Oscar Vilhelmsson steht als Polter-Konkurrent bereit.