Karneval steht vor der Tür. Nicht für alle Vereine aus den Karnevalshochburgen ein gutes Omen. Am besten lief es in den letzten zehn Jahren für Fortuna Düsseldorf.

Timo Schultz, Trainer des 1. FC Köln, mahnte bereits vor der anstehenden Partie gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Karnevalswochenende: "Ich bin nicht hier, um Karneval zu feiern. Ich gehe davon aus, dass die Spieler den Ernst der Lage erkannt haben und sich bewusst sind, dass sie hier nicht die Woche durchfeiern können."

Am heutigen Donnerstag beginnt die heiße und finale Phase der fünften Jahreszeit - Altweiber ist angesagt. Für Klubs wie Köln, Mainz oder Düsseldorf eine besonders Phase der Saison - ebenso für die Fans, die in der Regel die Fankurven zu großen Karnevals-Kostümen umgestalten.

Drei Punkte an einem Karnevalswochenende gab es für den FC zuletzt 2020. Damals mit einem deutlichen 5:0-Auswärtssieg gegen die Hertha aus Berlin. Zeit, dass sich das ändert, denn drei Punkte könnte der 16. der 1. Fußballbundesliga mehr als gut gebrauchen. In den letzten zehn Jahren holten die Domstädter in Liga eins und zwei nur neun Punkte an den Spieltagen rund um Karneval.

So spielte der 1. FC Köln zuletzt an den Karnevalswochenenden:

2023: VfB Stuttgart – 1. FC Köln 3:0

2022: Greuther Fürth – 1. FC Köln 1:1

2021: Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 2:0

2020: Hertha BSC – 1. FC Köln 0:5

2019: FC Ingolstadt 04 – 1. FC Köln 1:2 (2. Bundesliga)

2018: Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 4:2

2017: RB Leipzig – 1. FC Köln 3:1

2016: Hamburger SV – 1. FC Köln 1:1

2015: Borussia Mönchengladbach – 1. FC Köln 1:0

2014: Erzgebirge Aue – 1. FC Köln 2:2 (2. Bundesliga)

Mit 13 Punkten ist die Ausbeute vom Tabellennachbarn FSV Mainz 05 etwas besser. Auf einen Gegner trafen die Mainzer besonders oft. In zehn Jahren standen die 05er vier mal Bayer Leverkusen gegenüber. Sowohl Köln als auch Mainz entflohen in den letzten Jahren dem heimischen Karneval und mussten immer auswärts ran.

Das sind die Mainzer Karnevalsergebnisse aus den letzten zehn Jahren:

2023: Bayer Leverkusen – FSV Mainz 05 2:3

2022: Union Berlin – FSV Mainz 05 3:1

2021: Bayer Leverkusen – FSV Mainz 05 2:2

2020: VfL Wolfsburg – FSV Mainz 05 4:0

2019: Hertha BSC – FSV Mainz 05 2:1

2018: TSG Hoffenheim – FSV Mainz 05 4:2

2017: Bayer Leverkusen – FSV Mainz 05 0:2

2016: Hannover 96 – FSV Mainz 05 0:1

2015: Borussia Dortmund – FSV Mainz 05 4:2

2014: Bayer Leverkusen – FSV Mainz 05 0:1

Fortuna Düsseldorf hat mit 15 Punkten aus den letzten zehn Jahren die beste Bilanz aus den Karnevalshochburgen. Seit 2018 haben die Landeshauptstädter nicht mehr an Karneval verloren.

Die Düsseldorfer Karnevals-Ergebnisse aus der jüngeren Vergangenheit:

2023: 1. FC Kaiserslautern – Fortuna Düsseldorf 0:3 (2. Bundesliga)

2022: Jahn Regensburg – Fortuna Düsseldorf 0:0 (2. Bundesliga)

2021: Jahn Regensburg – Fortuna Düsseldorf 1:1 (2. Bundesliga)

2020: SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf 0:2

2019: FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf 0:4

2018: Union Berlin – Fortuna Düsseldorf 3:1 (2. Bundesliga)

2017: Fortuna Düsseldorf – 1. FC Heidenheim 0:0 (2. Bundesliga)

2016: Fortuna Düsseldorf – 1. FC Heidenheim 0:1 (2. Bundesliga)

2015:Fortuna Düsseldorf – Erzgebirge Aue 2:3 (2. Bundesliga)

2014: Fortuna Düsseldorf – Arminia Bielefeld 2:0 (2. Bundesliga)