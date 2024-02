FSV Mainz 05 18:30 1. FC Union Berlin 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Beim Afrika- und beim Asiencup stehen die Halbfinals an. In Asien haben gleich drei Bundesligaprofis gute Chancen auf den Titel. In Afrika kommt es zum Duell Haller gegen Silas.

Sowohl der Afrikacup als auch der Asiencup gehen in die entscheidende Phase. Bei beiden Kontinentalmeisterschaften stehen die Halbfinals an. Die Bundesliga und das Revier sind noch vertreten. Nach einem wilden 2:1-Sieg gegen Mali hat Gastgeber Elfenbeinküste beim Afrika Cup trotz zwei Niederlagen in der Gruppenphase das Halbfinale gebucht. Am Mittwoch, 7. Februar, 21 Uhr, wartet nun die Demokratische Republik Kongo um den Stuttgarter Silas im Halbfinale. Auf Seiten der Ivorer wird Odilon Kossounou fehlen. Der Leverkusener hat gegen Mali Gelb-Rot gesehen. Dafür ist Sebastian Haller, der gegen Mali zur Halbzeit reingekommen ist, fit. Das andere Halbfinale bestreiten am selben Tag um 18 Uhr Nigeria und Südafrika. Das Finale findet am Sonntag, 11. Februar, um 21 Uhr statt. Asiencup: Drei Bundesligaspieler mit Südkorea noch im Rennen Beim Asiencup steht das erste Halbfinale am Dienstag, 6. Februar, um 16 Uhr an - Jordanien empfängt Südkorea. Bei den Südkoreanern sind mit Jae-Sung Lee (Mainz 05), Woo-yeong Jong (VfB Stuttgart) und Min-Jae Kim (FC Bayern München) drei Bundesligaspieler dabei. Gegen Jordanien ist Südkorea um Topstar Heung-Min Son der klare Favorit, wie auch auf den Turniersieg. Im Viertelfinale haben sie mit Australien die vermeintlich größte Hürde genommen - da Japan um den Bochumer Takuma Asano parallel gegen den Iran (1:2) ausgeschieden ist. Immerhin der FC St. Pauli profitiert von dem Aus der Australier. Mit Jackson Irvine und Conner Metcalfe kehrt ein Duo ans Millerntor zurück. Kapitän Irvine kommt in dieser Zweitligasaison auf sieben, Metcalfe auf vier Scorerpunkte. Beide sollten am Samstag, 10. Februar, 13 Uhr, in Magdeburg in den Kader, Irvine wohl auch in die Startelf, zurückkehren. Zudem stößt Landsmann John Iredale wieder zu Wehen Wiesbaden. Das zweite Halbfinale beim Asiencup bestreiten tags darauf der Iran und Titelverteidiger Katar (Mittwoch, 7. Februar, 16 Uhr). Das Finale findet am Samstag, 10. Februar, um 16 Uhr statt.

