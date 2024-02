Im Kampf um den Klassenerhalt steht der VfL Bochum am Samstag, 15:30 Uhr vor einem echten Schlüsselspiel gegen den FC Augsburg. Das weiß auch Kapitän Anthony Losilla.

Anthony Losilla, viel Lob, aber keine Punkte: Wie ernüchternd war die Derbyniederlage gegen Borussia Dortmund am vergangenen Sonntag?

Anthony Losilla: "Natürlich ist es nicht schön zu hören, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, aber am Ende verloren haben. Es geht eben nur um Punkte und wir haben keinen geholt. Trotzdem war es eine gute Leistung. Niemand hat erwartet, dass wir in Dortmund gewinnen. Aber es war mehr drin. Wir müssen offensiv und defensiv in den richtigen Momenten noch besser sein, um mindestens einen Punkt holen zu können."

Am Samstag kommt mit dem FC Augsburg ein Gegner, der inzwischen deutlich gefestigter wirkt als noch im Hinspiel. Wie sehen Sie die Augsburger?

"Sie haben sich auf jeden Fall stabilisiert und zuletzt gute Gegner geärgert. Augsburg ist eine ähnliche Mannschaft wie wir. Sie spielen mit viel Intensität und versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen. Egal, wer da kommt. Das werden sie bei uns auch versuchen. Es wird ein sehr harter Kampf, da bin ich mir sicher. Wir müssen ein solides Spiel zeigen, damit wir zu Hause drei Punkte holen können. Sie sind ein direkter Konkurrent. Das wird schon wieder ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben gezeigt, dass wir zu Hause viele Mannschaften schlagen können."

Wie offensiv muss der VfL Bochum dieses Spiel angehen?

"Wie in jedem Spiel müssen wir offensiv denken und offensiv verteidigen. Wir müssen die Chancen, die wir haben, mit Überzeugung nutzen. Das hat uns in Dortmund ein wenig gefehlt, denn wir hatten durchaus gute Gelegenheiten. Im Heimspiel werden wir jetzt mit unserem Publikum im Rücken gepusht."

Mit einem Heimsieg könntet ihr euch Luft im Abstiegskampf verschaffen. Es wird allerdings sehr schwer werden, den Dreier einzufahren...

"Das wissen wir. Die Situation kennen wir alle. Wir können einen direkten Konkurrenten hinter uns lassen und, wenn alles gut läuft, mehr Abstand zur Abstiegszone herstellen. Es wird sehr schwer. Augsburg ist ein unangenehmer Gegner. Selbst wenn sie gewinnen sollten, ist die Saison noch lang und es werden noch viele Punkte vergeben. Umgekehrt würden wir mit einem Dreier einen großen Schritt machen, hätten unser Ziel aber natürlich noch nicht erreicht. Es ist ein wichtiges Spiel." mit gp