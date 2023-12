VfL Bochum: Schlotterbeck freut sich darauf, sich mit "den Besten zu messen"

Die letzten 90 Minuten in diesem Jahr stehen für den VfL Bochum an. Es könnte leichtere Aufgaben geben als die beim Spitzenreiter.

Das Wort Bonusspiel nimmt beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch beim bisher ungeschlagenen Spitzenreiter Bayer Leverkusen nicht in den Mund.

Trotzdem: Viel erwartet man nicht vom VfL - und das trotz der letzten starken Wochen, wo der VfL die Punkte sammelte, um sich im Keller der Bundesliga etwas Luft zu verschaffen.

Auf der anderen Seite gibt es da aber eben auch die Bayer-Elf, die mit ihrem Fußball begeistert. Und die Bochumer? Die werden versuchen, mit ihren Mitteln zu agieren, um dem Favoriten ein Bein zu stellen.

VL-Abwehrspieler Keven Schlotterbeck betont vor den 90 Minuten: "Das war erst einmal ein wundervoller Abschluss in Bochum mit dem Sieg gegen Union Berlin. Jetzt geht es nach Leverkusen. Wir würden gerne die erste Mannschaft sein, die Bayer schlägt."

Ich freue mich darauf, wenn man sich mit den Besten messen kann. Victor Boniface und Florian Wirtz - das ist mit das beste Duo, das wir in Deutschland haben Keven Schlotterbeck

Wobei dem Innenverteidiger bewusst ist, was auf ihn und die Mannschaft zukommt. "Das ist ein riesen Brett, sie spielen einen unfassbaren Ball. Das wird eine riesige Aufgabe, auch für uns hinten drin. Wir können uns mit der besten Mannschaft messen. Ich freue mich darauf, wenn man sich mit den Besten messen kann. Victor Boniface und Florian Wirtz - das ist mit das beste Duo, das wir in Deutschland haben. Sie werden auf mich und die Jungs hinten bei uns zukommen und wir versuchen, das so gut wie es geht zu verteidigen."

Wobei schon im Angriff und im Mittelfeld das Verteidigen beginnt. Unter anderem wird Patrick Osterhage versuchen, die Angriffswellen des Tabellenführers zu unterbinden. Wie Schlotterbeck überwiegt aber auch bei ihm die Vorfreude auf die Partie: "Bayer ist ein Spiel, wo wir mit breiter Brust hinfahren und wir werden alles raushauen. Wenn man sieht, wie wir in Leipzig gespielt und einen Punkt geholt haben, dann ist auch in Leverkusen was drin. Wir haben bereits gezeigt, dass wir auch mit vermeintlich starken Teams mithalten können. Wir brauchen uns nicht zu verstecken." cb / gp